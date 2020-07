Amber Heard bo lahko prisotna na sodišču na sojenju proti britanskem tabloidu

Sodišče je sporočilo svoj sklep, da bi izključitev Amber Heard iz londonske sodne dvorane, preden bo pričala v primeru, zaviralo celotno obravnavo. 57-letni Johnny Depp sicer toži založnika tabloidaThe Sun, News Group Newspapers, in izvršnega urednika Dana Woottonazaradi članka, ki je bil objavljen leta 2018, v katerem trdijo, da je bil igralec nasilen do svoje nekdanje soproge Heardove. Še vedno odločno zanika obtožbe.