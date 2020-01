Amber Heard ima v življenju novo dekle

Odkar se je leta 2016 Amber Heard ločila od hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa , so jo povezovali s kar nekaj znanimi imeni. Zdaj ima v življenju novo dekle, v Palms Springsu se je v javnosti poljubljala s filmsko ustvarjalko Bianco Butti . Fotografi so ju najprej ujeli pred hotelom, ko sta čakali na avto, nato pa ju je ujela tudi kamera, kako se v njenem rdečem mustangu iz leta 1968 strastno poljubljata.

Bianca je filmska ustvarjalka iz Los Angelesa, ki je leta 2015 pri 34 letih zbolela za rakom dojke. Po operaciji in kemoterapiji je rak izginil, toda marca lani so ji ga znova odkrili. Ko se je z rakom spopadla drugič, se je zatekla tudi k alternativnemu zdravljenju: "Vnovična diagnoza je veliko manj strašljiva kot prvič. Potem ko so mi pred leti postavili diagnozo, sem veliko raziskovala o raku dojke in raku na splošno. Drugič sem se počutila bolj potrpežljivo in obveščeno o možnostih za zdravljenje. Trdno verjamem, da je najmočnejše zdravljenje tisto, v katero verjamemo," je opisala svojo izkušnjo o raku.

Amber so pred Bianco povezovali z režiserjem AndyjemMuschiettijem.