Amber Heard na posnetku priznala, da je udarila Johnnyja Deppa

Igralka Amber Heard je maja 2016 vložila ločitvene papirje, potem ko je Johnnyja Deppa obtožila fizičnega nasilja, Johnny je nato proti Amber vložil tožbo zaradi klevet. Depp je trdil, da si je Amber celotno zgodbo okoli nasilja izmislila, ker si je želela pozornosti medijev, zraven pa je dodal tudi, da je bilo v igri tudi varanje, in sicer naj bi ga že mesec dni po poroki prevarala z Elonom Muskom.

"Heardova ni žrtev nasilja v družini; storilka je. Udarila me je in brcala. Prav tako je večkrat in pogosto metala predmete v moje telo in glavo, vključno s težkimi steklenicami, pločevinkami, prižganimi svečami ... zaradi katerih sem bil tudi poškodovan." Amber je na tožbo odgovorila tako, da je poslala odgovor na 300 straneh, kjer je podrobno opisala domnevno zlorabo, s katero se je soočala, zraven je priložila tudi foto material modric in brazgotin.

V medije pa je zdaj prišel zvočni posnetek, na katerem je mogoče slišati Amber in Johnnyja, ko razpravljata o svojih zakonskih težavah in fizičnem nasilju v njuni zakonski zvezi. Na posnetku jo igralec sooči, da ga je udarila, igralka na to odgovori pritrdilno: "Ne vem, kakšno je bilo gibanje moje roke, ampak v redu si, nisem te poškodovala, niso bile batine, udarila sem te." V pogovoru reče tudi: "Ne morem obljubiti, da ne bom več fizično nasilna, včasih se v svoji jezi izgubim."

Posnetek je v medije dal DailyMail, posnetek pa naj bi nastal kakšno leto pred ločitvijo, ko sta oba pristala na neformalno terapijo.