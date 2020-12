Amber Heard: Nisem bila pripravljena na leto 2020

Igralka Amber Heard je o letošnjem letu govorila v intervjuju za Sky News : "Nisem bila pripravljena na leto 2020." Zvezdnica je v zadnjem projektu sodelovala pri ustvarjanju serije The Stand , ki temelji na romanu Stephena Kinga , ob tem pa si postavlja vprašanja o neverjetnih okoliščinah in stiskah ter vsem, kar jo je v tem letu doletelo.

Televizijska serija The Stand govori o gripi, ki ubije 99 odstotkov prebivalstva, zgodba pa govori tudi o dobrem in zlem. Snemanje se je končalo marca, tik preden je zavladala pandemija covida-19. Heardova, ki igra eno od preživelih, pravi, da kljub zgodbi, ki jo je živela ob ustvarjanju nove serije, ni bila pripravljena na to, da bi se nekaj podobnega zgodilo v resničnem življenju.

Heardova je odigrala lik Nadine Cross: "Pri Nadine me je najbolj pritegnila njena kompleksnost in to, da je ne morem zlahka opredeliti. Ravno to je tisto, kar je po mojem mnenju prepričljivo, in zato je postala zame najzanimivejši lik. Nikoli ne želim igrati lika, ki ga je enostavno razumeti. Bolj zabavno je igrati lik, ki je zapleten in ima več plasti osebnosti, ki se spreminjajo glede na situacijo in na to, s kom ima opravka."

V seriji igrajo tudi Whoopi Goldberg, James Marsden in Alexander Skarsgård. Med drugim zgodba govori o tem, kako se ljudje odzovejo na to, da so ostali sami, medtem ko se nekateri še vedno družijo. "To je del, ki mi je pri seriji na splošno všeč, saj prisili gledalca k razmišljanju. V tem letu se lahko s tem poistoveti ogromno ljudi," je dejala zvezdnica.