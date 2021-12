Amber Heard novega psa poimenovala po avstralskem ministru, s katerim se je sprla

Nekdanja žena Johnnyja Deppa, Amber Heard, si je omislila novega psa. Igralka je na družbenem omrežju delila fotografijo s pripisom 'Spoznajte najnovejšega člana družine Heard, to je Barnaby Joyce' in s tem spomnila na dogodke iz leta 2015, ko sta se zakonca Depp-Heard javno sprla s takratnim kmetijskim ministrom Barnabyjem Joyceom. Razlog spora sta bila zvezdničina kužka Pistol in Boo, ki sta z njo na zasebnem letalu nedovoljeno vstopila v državo in se s tem izognila obvezni karanteni za živali ob prečkanju avstralske meje.

Amber Heard je na Twitterju delila praznično fotografijo, na kateri je svojim sledilcem predstavila novega družinskega člana, psa Barnabyja Joycea. Da kuža nosi enako ime kot trenutni podpredsednik avstralske vlade, seveda ni naključje. Zvezdnica in njen takratni mož, Johnny Depp, sta se pred šestimi leti z Joyceom zapletla v spor, ker sta v državo pritihotapila svoja dva psa in se izognila obvezni karanteni za živali. Avstralski podpredsednik vlade in takratni kmetijski minister pa se je na igralkino poimenovanje psa odzval s sarkazmom.

icon-expand Amber Heard FOTO: Twitter

Ali gre za čuden način sprave ali norčevanje, ni znano, brez dvoma pa je 35-letna igralka znova spomnila na odmevni spor iz leta 2015, ki sta ga z avstralsko vlado in takratnim ministrom za kmetijstvo začela z nekdanjim možem. Heardova je z zasebnim letalom pripotovala v Avstralijo na obisk k Deppu, ki je tam snemal enega izmed filmov iz franšize Pirati s Karibov. S seboj je pripeljala tudi njuna dva kužka, a pri tem prekršila zakon, da morajo živali ob vstopu v državo v karanteno. Pristojno ministrstvo, ki ga je takrat vodil Barnaby Joyce, je zato zakoncema postavilo ultimat in od njiju zahtevalo da psa nemudoma zapustita državo, če tega ne bosta izpolnila, pa ju bodo uspavali.

Razburjena zakonca sta se na to odzvala z javnim zmerjanjem Joycea, ki ga je igralka razglasila za sovražnika živali, Depp pa ga je v svojem slogu označil za 'prepotenega debelušnega Avstralca'. Takratni kmetijski minister je vztrajal pri svojem in to podprl z argumentom, da v Avstraliji veljajo za vse enaka pravila, zato jih ne bodo prilagajali niti za nekoga, ki je bil dvakrat razglašen za najbolj seksi moškega leta.

Zvezdnika sta bila na koncu prisiljena psa odpeljati domov, kmalu za tem pa so ju avstralske oblasti obtožile še nezakonitega tihotapljenja živali v državo, kar sta leto pozneje na sodišču tudi priznala. Zakonca sta se morala javno opravičiti, kar sta storila v videoposnetku, v katerem sta obžalovala svoje dejanje in svetovala vsem, ki potujejo v Avstralijo, da spoštujejo njihove zakone o karanteni.