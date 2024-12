Amber Heard o drami med Blake Lively in Justinom Baldonijem: To je uničujoče

Amber Heard, ki se je pred dvema letoma znašla v eni najbolj odmevnih sodnih bitk z nekdanjim soprogom Johnnyjem Deppom, je spregovorila o drami, ki se trenutno dogaja med Blake Lively in Justinom Baldonijem. Blake namreč soigralca obtožuje spolnega nadlegovanja, povzročanja čustvene stiske in celo namernega uničevanja njenega ugleda.

Amber Heard je spregovorila o tožbi, ki jo je Blake Lively vložila proti soigralcu in režiserju filma Konča se z nama Justinu Baldoniju. Dvojec je pred dvema letoma dobil glavni vlogi v filmu, posnetem po knjižni uspešnici ameriške pisateljice Colleen Hoover. Kljub temu, da sta drug drugega prej v intervjujih hvalila, so se ob izidu filma pojavile številne govorice. 37-letna Blake in 40-letni Justin sta pozneje zavrnila skupno promocijo filma, namesto tega sta ločeno oglaševala film in se na intervjujih ter rdečih preprogah pojavljala ločeno.

Blake je vložila tožbo, v kateri igralca obtožuje spolnega nadlegovanja, povzročanja čustvene stiske in celo namernega uničevanja njenega ugleda. Po poročanju TMZ-ja je bilo režiserjevo vedenje neprimerno, čeprav je zvezdnica pred snemanjem zahtevala sestanek, na katerem je jasno obrazložila svoje želje glede prizorov v filmu, udeležil pa se ga je celo njen mož Ryan Reynolds. Justin, ki je poročen in ima dva otroka, je zanikal trditve in obtožbe označil za obupan poskus, da bi popravila negativni sloves. Justina naj bi zastopala menedžerka za odnose z javnostmi Melissa Nathan, ki je zastopala tudi Johnnyja Deppa med znanim sojenjem z Amber Heard. Noseča Amber, ki zdaj živi v Španiji in je takrat izgubila tožbo, je v pogovoru za NBC News spregovorila o situaciji, ki trenutno polni naslovnice. Dejala je: "Družbeni mediji so absolutna poosebitev klasičnega reka 'laž prepotuje pol sveta, preden se resnica lahko obuje'. To sem videla iz prve roke in od blizu. To je tako grozljivo kot tudi uničujoče."

Blake se je pred tem soočila z negativnim odzivom zaradi načina, kako je promovirala film, pri čemer so jo oboževalci obtoževali, da ni priznala globljih tem filma, med drugim zlorab v družini, in je zaradi tega zamudila priložnost za ozaveščanje. Na družbenih omrežjih je postal viralen videoposnetek, v katerem je oboževalcem dejala: "Zgrabite svoje prijatelje, oblecite cvetje in se odpravite pogledat film." Mnogim se je to zdelo neprimerno, saj je njena izjava v nasprotju s temno platjo filma.