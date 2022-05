Amber o prvem Johnnyjevem udarcu: To mi je spremenilo življenje

Amber Heard je opisala njen 15 mesecev dolg zakon z Johnnyjem Deppom. Na začetku je dejala, da je bilo zadnjih nekaj tednov zelo težko poslušati nekdanjega moža in njegove številne priče, med katerimi so bili ljudje, ki so bili del njenega življenja. "To je bila ena najbolj bolečih in najtežjih stvari, ki so se mi kadar koli zgodile."

Igralka je najprej govorila o svojem otroštvu v Teksasu, kjer je veliko jahala, pomagala očetu v njegovem gradbenem podjetju in začela delati kot manekenka, kasneje pa jo je pot pripeljala v Hollywood. Dejala je, da je Deppa spoznala na avdiciji za snemanje filma Zapiti dnevnik, in podobno kot Johnny povedala, da se je iskrica med njima vnela, ko sta se poljubila med snemanjem ljubezenskega prizora v kopalnici. Njuno razmerje se je začelo šele več mesecev kasneje, ko sta bila oba samska, med promocijo njunega filma v Londonu. "V tega moškega sem se noro zaljubila. Ko sem bila z njim, sem v telesu čutila energijo in metuljčke. Zdelo se mi je, da me pozna in vidi, kot me ni še nihče."