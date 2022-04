Amber Heard obtožili kopiranja Johnnyjevega stila: igra miselne igrice?

Že nekaj dni spremljamo dogajanje na sodišču, kjer sta se več kot pet let po ločitvi znašla nekdanja zakonca Amber Heard in Johnny Depp. Komu bolje kaže na sodišču, za enkrat še ni znano, saj sta se morala oba zagovarjati zaradi svojih dejanja. Dejstvo pa je, da so Johnnyjevi oboževalci opazili, da Amber kopira stil nekdanjega moža. Oblači se enako kot on, včasih pa celo kopira njegovo pričesko.

Amber Heard in Johnny Depp, ki sta bila poročena med letoma 2015 in 2016 vsakodnevno poskrbita za novo kopico šokantnih informacij o njuni burni zvezi. Amber je igralca leta 2018 v javnem pismu obtožila psihičnega, fizičnega in spolnega nadlegovanja. Depp obtožbe zanika in ob tem trdi, da je bila Amber tista, ki je bila nasilna.

icon-expand Johnnyjevi oboževalci so opazili, da Amber kopira nekdanjega moža, ki ga je označila za nasilneža. FOTO: Profimedia

Oboževalci vsakodnevno spremljajo napet boj med nekdanjima zakoncema in zdi se, da so pozorni na prav vsako podrobnost – tudi na njuna oblačila. Tako so opazili, da Amber velikokrat kopira Johnnyjev stil. Prepričani so, da se z njim ponovno igra miselne igre in da ga želi s tem zmesti ter vplivati na končno odločitev porote. Na prvi dan sojenja, 11. aprila, je imel Depp oblečeno kravato, znamke Gucci, ki je imela na vrhu majhno žuželko. Dva dni kasneje pa je z enako kravato na sodišče prišla Amber.

