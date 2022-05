Amber Heard odpustila ekipo za odnose z javnostjo

Amber Heard, ki bo že ta teden dobila priložnost, da na sodišču pove svojo plat zgodbe, je po poročanju tujih medijev odpustila svojo ekipo za odnose z javnostjo, in sicer zaradi številnih negativnih naslovov, ki so se o njej pojavili v zadnjih nekaj tednih. Dobro obveščeni vir je za The New York Post dejal, da "igralka ne mara negativnih naslovov", drugi pa, da je "jezna, ker je njena zgodba ni učinkovito zastopana". Heardova je po poročanju ameriškega medija že zaposlila novo ekipo za komunikacijo, na čelu katere je David Shane, ki se je v preteklosti na sodišču že boril proti Deppu, ko je ta tožil svojega menedžerja.

Zdi se, da je Amberina zaskrbljenost o javni podobi upravičena, saj je vsakomur, ki je v zadnjih nekaj tednih vsaj nekaj časa preživel na družbenih omrežjih, jasno, na kateri strani so njihovi uporabniki. TikTok in Instagram sta polna videoposnetkov, ki prikazujejo domnevno zlagano resnost igralke in na drugi strani sproščenega Johnnyja, ki se med sojenjem šali in riše. Poleg tega na YouTubu pod praktično vsemi posnetki s sodišča v komentarjih prevladujejo Johnnyjevi podporniki, ki pri kritiziranju Amber ne varčujejo z besedami. Precej zgovorno je tudi dejstvo, da je peticija o odstranitvi Heardove iz Aquamana zbrala več kot 2 milijona podpisov.