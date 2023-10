Amber Heard okreva po poškodbi, ki jo je dobila med treningom za maraton

Amber Heard še vedno okreva po nedavni poškodbi kolka, ki jo je utrpela med treningom za newyorški maraton. Zvezdnico filma Aquaman, ki živi v Španiji, so med sprehodom do bližnjega igrišča, kamor se je odpravila s hčerko in sestro v Madridu, v objektive ujeli fotografi, za pomoč pri hoji pa je uporabljala berglo.

Igralko Amber Heard, ki se je po pravni vojni z nekdnjaim možem Johnnyjem Deppom preselila v Španijo, so pred dnevi v objektive ujeli fotografi, zvezdnica pa si je med hojo pomagala z berglo. Med sprehodom do bližnjega igrišča se je več krat ustavila, da je dvignila hčerko Oonagh ali jo prijela za roko, ves čas pa si je pomagala s črnim medicinskim pripomočkom za hojo. icon-expand Amber Heard si po poškodbi kolka pri hoji pomaga z berglo. FOTO: Profimedia Zvezdnici in njeni hčeri se je pridružila tudi njena sestra Whitney Henriquez, ki je s seboj pripeljala še svojo hčer in sina, skupaj pa so se zabavali na otroških igralih na bližnjem igrišču. Videti je bilo, da je Heardova berglo uporabljala predvsem kot oporo, saj je še vedno lahko držala hčerkino roko, hkrati pa je pomagala potiskati voziček, v katerem je sedela njena nečakinja. 37-letna Heard je bila videti ležerna, a elegantna v črni majici brez rokavov, bež kavbojkah ravnega kroja in sandalih. Videz je dopolnila s sončnimi očali, lase pa je splea v figo na vrhu glave. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub temu, da se je morala občasno nasloniti na berglo, je bila Heardova videti dobre volje in nasmejana, ko je klepetala s svojo hčerko, ki je nosila rumeno obleko. Henriquezova je nosila črno obleko s kratkimi rokavi, obula pa je črnime gležnarje. Igralko so z dvema berglama prvič opazili pred dvema mesecema, na levi podlahtnici pa je imela mavec. Takrat je paparacem povedala, da je uporabljala bergle zaradi poškodbe kolka, ki jo je utrpela med treningom za letni newyorški maraton, ki poteka prvo nedeljo v novembru. PREBERI ŠE Amber Heard opazili med tekom po madridskih ulicah Heard od septembra 2022 živi v Španiji, kamor se je preselila le tri mesece po tem, ko je izgubila burno sodno bitko proti svojemu nekdanjemu soprogu Johnnyju Deppu. Takrat so se pojavile govorice, da se je zvezdnica v Evropo umaknila, ker se je želela umakniti iz Hollywooda in od igralstva, a je igralka pozneje te govorice zanikala, kar je dokazala z novimi filmskimi projekti.