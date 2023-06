Amber Heard po letu dni Johnnyju Deppu plačala milijon evrov odpravnine

Po doseženi poravnavi je Heardova dejala, da je bila to zanjo zelo težka odločitev, ki pa ni znak njenega priznanja krivde. "Zame je pomembno, da veste, da nisem sama izbrala tega. Branila sem svojo resnico, med tem pa je bilo življenje, ki sem ga poznala, uničeno. Grožnje, ki sem jih bila deležna na družbenih omrežjih, so samo potencirana različica tega, s čimer se spopadajo ženske, ki spregovorijo," je zapisala.

"Končno imam priložnost, da se osamosvojim nečesa, česar sem se želela znebiti že pred šestimi leti in pod pogoji, s katerimi se strinjam. Nisem priznala in to ni dejanje priznanja krivde. Ni nobenih omejitev ali zatikanj tega, kar sem na glas povedala," je še zapisala, v televizijskem intervjuju pa dodala, da je bila izpostavljena ponižanju, ki ga ne more več podoživljati.