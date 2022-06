Amber Heard priznala, da še vedno ljubi Johnnyja Deppa

Amber Heard je po težki sodni bitki z nekdanjim možem, Johnnyjem Deppom, stopila pred kamere in v televizijskem intervjuju voditeljici Savannah Guthrie priznala, da ima še zmeraj čustva do 59-letnega igralca. Za glavnega krivca razsodbe je označila družbena omrežja, ki so po njenem mnenju vplivala na razsodbo, katere povod je bil njen članek, v katerem je Deppa okrivila družinskega nasilja.

Amber Heard je priznala, da še vedno ljubi nekdanjega moža, Johnnyja Deppa, kljub temu, da ga je pred časom v članku, ki je bil objavljen v Washington Postu, obtožila zlorab in družinskega nasilja. Zvezdnik je zoper nekdanjo ženo vložil tožbo, porota pa mu je z razsodbo pritrdila in igralki naložila večmilijonsko kazen.

icon-expand Amber Heard FOTO: Profimedia

"Vsekakor ga še vedno ljubim. Ljubim ga z vsem svojim srcem," je priznala voditeljici Savannah Guthrie v prvem ekskluzivnem intervjuju po razglasitvi razsodbe. "Trudila sem se, kolikor sem se lahko, da bi najino zelo načeto razmerje preživelo. Ne zamerim mu in do njega ne čutim nikakršnih grdih čustev," je še povedala. Igralec je nekdanjo ženo tožil zaradi članka, ki je bil objavljen leta 2018 v Washington Postu, v njem pa je igralčeva nekdanja žena sebe označila za žrtev zlorab in nasilja za štirimi stenami. Voditeljica je ob tem 36-letno igralko izzvala z opozorilom, da je bil to tudi čas gibanja #jaztudi, ko je mnogo vplivnih moških na račun obtožb izgubilo službe in bilo ob kariere ter jo vprašala, ali je bil to tudi njen namen.

"Seveda ne," je odvrnila in dodala, da njen članek sploh ni govoril o njenem nekdanjem možu. A kljub temu, da ga 36-letnica ni poimensko izpostavila, je bil ta objavljen po tem, ko ga je leta 2016 obtožila zlorab in vložila zahtevo za prepoved približevanja. Obtožbe pa je ponovila tudi na sojenju, kjer je dejala, da ji je Depp grozil, da jo bo ubil in jo pretepal, ko je bil pod vplivom alkohola in drog. Igralec naj bi bil tudi zelo ljubosumen, še posebej na njenega nekdanjega soigralca Jamesa Franca, ob tem pa naj bi jo zmerjal z žaljivkami.