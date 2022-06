Amber Heard prvič po razsodbi ujeta v objektiv

Igralko Amber Heard so prvič opazili dober teden po epilogu sojenja, ki se je odvijal med njo in njenim bivšim partnerjem Johnnyjem Deppom. Heardovo so pri prihodu na letališče v New Jersey ujeli v družbi sestre Whitney, ki je prav tako sodelovala pri sodnem procesu.

Osem dni po tem, ko je Johnny Depp dobil tožbo proti bivši soprogi Amber Heard, so 36-letnico fotografi ujeli med prihodom na letališče v New Jerseyju. Heard je bila v objektiv ujeta s sestro Whitney, ki je bila prav tako udeležena sojenja, in na njem pričala proti Deppu. Sestrama Heard sta se na letališču pridružila tudi igralkina asistentka in varnostnik. icon-expand Amber Heard FOTO: Profimedia Heard je z zasebnim letalom priletela na letališče v New Jerseyju, se od tam peljala v New York City ter se naposled proti večeru vrnila v svoj najeti dom v Virginii, kjer je še dober teden nazaj potekalo sojenje. Spomnimo, 1. junija je sedemčlanska porota izdala razsodbo sojenja, ki je trajalo šest tednov in zaokrožilo po spletu. Rezultat sojenja je po treh dneh posvetovanja porote pokazal, da je Amber Heard kriva obrekovanja, glede na članek, v katerem je trdila, da je bila žrtev spolnega nadlegovanja svojega bivšega moža, glavnega igralca filma Pirati s Karibov. S tem je igralka izgubila sodbo. PREBERI ŠE Odvetnik Amber Heard: Johnny Depp gre z življenjem naprej, pravice žensk pa nazadujejo Porota je Deppu pripisala 14 milijonov eurov visoko odškodnino, a Heard bo treba plačati manj, saj je sodnica zmanjšala vsoto, glede na zakon. Depp je nedavno v izjavi po sojenju sicer povedal, da mu nikoli ni šlo za denar, predvsem mu je bilo pomembno, da se njegovo ime očisti in to potrdil z besedami, da mu je porota vrnila življenje. Svojim oboževalcem se je zahvalil tudi s svojo prvo objavo na družbenem omrežju TikTok. Heard je v eni od treh točk obtožnice zmagala, in sicer zaradi besed Deppovega odvetnika Adama Wildmana, in zato prejela 1,8 milijona evrov odškodnine. Po koncu sojenja je za javnost dala izjavo, v kateri je izrazila razočaranje nad razsodbo in dejala, da je to korak nazaj za vse ženske, ki se borijo proti nasilju.