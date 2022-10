Amber Heard s hčerko na počitnicah v Španiji

Amber Heard so fotografi ujeli med preživljanjem časa s hčerko Oonagh, s katero počitnikujeta na Majorki. Zvezdnica in enoletnica sta se zabavali v parku, kjer je deklica uživala med vožnjo po toboganu in na drugih igralih. Igralka se je hčerke razveselila julija 2021 s pomočjo nadomestne matere.