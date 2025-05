Igralka Amber Heard se je razveselila rojstva dvojčkov. 39-letnica je veselo novico sporočila z objavo na družbenem omrežju, kjer je čustvenemu zapisu pripela tudi prikupno fotografijo. "Materinski dan 2025 bo zame za vedno nekaj posebnega. Letos sem neizmerno srečna, saj lahko praznujem nekaj, kar sem si dolgo želela – popolno družino, ki sem jo gradila leta. Z velikim veseljem sporočam, da sem v svojo malo ekipo sprejela dvojčka. Moja hčerka Agnes in sin Ocean mi polnita roke – in srce," je zapisala zvezdnica.

"Postati mama – sama, na svoj način, kljub izzivom z neplodnostjo – je bila ena najbolj ponižnih, a tudi najlepših izkušenj v mojem življenju. Neskončno sem hvaležna, da sem lahko to odločitev sprejela z vsem srcem in odgovornostjo," je zapisala in dodala: "Vsem mamam – kjerkoli ste in kakorkoli ste prišle do tega čudovitega poslanstva – moja sanjska družina in jaz danes praznujemo z vami."