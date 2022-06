Amber Heard se namerava pritožiti na odločitev sodišča

Po tem, ko je porota na sodišču v zvezni državi Virginija sprejela odločitev, da je Heardova je kriva obrekovanja, se je igralka odločila, da se bo na razsodbo pritožila. Njena odvetnica je v pogovorni oddaji Today Show spregovorila o odločitvi in jasno povedala, da Heardova odškodnine nekdanjemu soprogu Johnnyju Deppu ne bo zmogla poravnati.

Amber Heard, ki je nad odločitvijo porote močno razočarana, se na končno razsodbo namerava pritožiti. V zapisu, ki ga je ob končni odločitvi delila na družbenih omrežjih, je zapisala tudi: ''Žalostna sem, ker sem ta primer izgubila, ampak še bolj sem žalostna, ker sem kot Američanka izgubila pravico, da svobodno govorim."

Porota je namreč ugotovila, da so vse trditve, ki jih je Heardova o Johnnyju Deppu (čeprav ga ni imenovala) zapisala v članku Washington Posta, lažne. Kriva je obrekovanja, je po šestih tednih sojenja presodila porota, ki jo je sestavljalo pet moških in dve ženski. Deppu pripada 14 milijon evrov odškodnine, vendar je sodnica Penny Azcarate poroto kasneje obvestila o zgornji meji kazenske odškodnine v Virginiji in tako so znesek prilagodili na skupaj 9,6 milijona evrov.

Alafair Hall, predstavnik igralke, je za The New York Times dejal, da se zvezdnica namerava pritožiti. Oglasila pa se je tudi njena glavna odvetnica Elaine Charlson Bredehoft, ki trdi, da Heardova ne bo zmogla poravnati odškodnine, ki so jo dosodili nekdanjemu soprogu. Obenem je potrdila govorice o pritožbi, v pogovorni oddaji Today Show je dejala, da ima Amber ''odlično izhodišče'' za pritožbo, ki jo tudi načrtuje.