Amber Heard se ne ozira na Deppove oboževalce: želi obdržati filmsko vlogo

Amber Heard se je odzvala na peticijo, ki so jo ustvarili oboževalci Johnnyja Deppa. Tako kot se je priljubljeni igralec odpovedal vlogi v franšizi Fantastične zveri, bi se po mnenju njegovih oboževalcev morala prihajajoči vlogi v filmu Aquaman 2 odpovedati Amber.

Nekdanja partnerja Johnny Depp in Amber Heardše vedno bijeta bitko na sodišču. Po tem, ko je igralec, ki je številne navdušil v franšizi Pirati s Karibov, pred dnevi izgubil tožbo na londonskem sodišču, kjer je potekal sodni postopek proti britanskemu tabloidu The Sun,je odstopil od svoje vloge v prihajajočem novem filmu Magične živali.Igralec ima namreč ogromno podporo oboževalcev, ki so ustvarili peticijo, kjer si prizadevajo, da bi se zvezdnik vrnil v stalno ekipo filmske franšize Magične živali, podpisalo pa jo je že skoraj 150 tisoč ljudi. Na družbenih omrežjih so celo ustvarili ključnik #justiceforJohnnyDepp(pravica za Johnnyja Deppa, op. p.).

Oboževalci pa so ustvarili novo peticijo, kjer zahtevajo, da tako, kot se je moral svoji filmski vlogi odpovedati Johnny, stori tudi Amber. Igralka ima željo sodelovati pri filmu Aquaman 2, premiero sicer načrtujejo za leto 2022. Oboževalcem se zdi sporno, da lahko Amber ohrani svojo vlogo, čeprav je na posnetku, ki so ga predložili tudi na sodišču kot dokaz, priznala, da je bila nasilna do takratnega partnerja.

icon-expand Johnny Depp in Amber Heard FOTO: Profimedia

V nedavnem intervjuju je za Entertainment Weeklyo tem tudi sama spregovorila: "Plačane govorice in plačane kampanje na družbenih omrežjih ne narekujejo odločitev, ker v resnici nimajo podlage. Oboževalci so tisti, ki so zaslužni za uspeh Aquamana. Vesela sem, ker bom lahko sodelovala. Zelo sem navdušena nad številom oboževalcev in hvaležna sem jim za podporo, ki sem jo dobila po premieri Aquamana. To pomeni, da se bomo vrnili. Tako sem ponosna nad produkcijo."