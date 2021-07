Amber Heard: Sem mama in očka hčerki Oonagh

Amber Heard je na Instagramu objavila svežo fotografijo svoje hčerkice Oonagh Paige , ki je na svet prijokala aprila letos, in pod objavo zapisala: "Sem mama in očka. Ona je šefica."

Igralka je sicer omejila komentarje na svojem Instagram profilu, so jo pa zato številni podprli na Twitterju."Kako srčkano," je zapisala sledilka, druga pa dodala: "Zelo sem ponosna nate!"

Heardova, ki na novi fotografiji s hčerko zatopljeno gleda v računalnik, je novico, da je postala mama, 1. julija naznanila kar na spletu. "Zelo sem navdušena, da lahko z vami delim to novico. Pred štirimi leti sem se odločila, da želim imeti otroka. To sem želela narediti pod svojimi pogoji," je zapisala Amber in s tem namignila, da je s pomočjo nadomestne matere prišla do starševstva. "Upam, da bomo prišli do točke, ko se normalizira to, da ne potrebuješ prstana, da bi imel otroško posteljico. Del mene želi, da se moje zasebno življenje nikogar ne tiče. Razumem tudi, da narava mojega dela od mene zahteva, da prevzamem nadzor nad tem," je takrat dejala novopečena mamica.