Amber Heard sprejela težko odločitev, v primeru obrekovanja pristala na poravnavo

Saga med Johnnyjem Deppom in njegovo nekdanjo ženo Amber Heard še vedno ni zaključena. Nekdanji igralski par se še zmeraj dogovarja o plačilu odškodnine, ki jo mora 36-letna Amber Heard po odločitvi porote plačati 59-letnemu igralcu, ker je bila spoznana za krivo obrekovanja. Igralka je sedaj sprejela odločitev, da bo z nekdanjim možem dosegla poravnavo, čeprav je bilo to zanjo zelo težko.

Vir blizu zvezdnika Piratov s Karibov je dejal: "Gre za poravnavo v vrednosti sedemmestnega števila. Toda del tega, da se je pritožila, so bili tako finančni razlogi kot tudi zagotoviti, da proti njej ne bo izrečena sodba – to ima pomembne posledice. Ta sodba ne bo nikoli izginila. Depp je rekel, da ne gre za denar. Hotel je le resnico."

"Sedaj imam priložnost, da se osamosvojim od nečesa, kar sem se namenila pustiti za sabo pred šestimi leti in pod pogoji, na katere sem sama pristala. To ni priznanje niti dejanje popuščanja. Moj glas ostaja in moje življenje gre naprej," je še zapisala zvezdnica.

V izjavi je igralka primerjala način, kako je bilo sprejeto njeno pričanje v Deppovem primeru obrekovanja v Združenem kraljestvu proti tabloidu The Sun novembra 2020, z načinom, kako je bilo sprejeto njeno novejše pričanje v ZDA, in zapisala, da sta "priljubljenost in moč pomembnejša od razuma in pravilnega postopka".

"Ko sem pred sodnika stopila v Združenem kraljestvu, me je zaščitil robusten, nepristranski in pošten sistem, najhujših trenutkov mojega življenja pa mi ni bilo treba deliti z mediji. Sodišče je odločilo, da sem bila podvržena družinskemu in spolnemu nasilju," je v izjavi, ki jo je delila na Instagramu, še zapisala zvezdnica, ki se je odločila za poravnano, in dodala, da je med sojenjem v Združenih državah izčrpala skoraj vse svoje vire, v sodni dvorani pa so bili skoraj vsi izključeni, saj sta bili bolj pomembni priljubljenost in moč, namesto razuma in pravilnega vodenja postopka.

Kot je še zapisala, je bila tako podvržena ponižanju, ki ga preprosto ne more še enkrat preživeti. Prav to je navedla kot razlog, zakaj se ni odločila za novo tožbo, saj v tretje tega ne bi preživela, in dodala, da je sodni postopek v Združenih državah grožnja svobodi govora, sama pa se ni počutila zaščitene.