Amber Heard subjekt enega največjih primerov spletnega nadlegovanja

Bitka med Amber Heard in Johnnyjem Deppom se ni odvijala zgolj v sodni dvorani, ampak tudi na družbenih omrežjih. Tam je bil zvezdnik Piratov s Karibov deležen občutno večje podpore, kar je sedaj pokazala tudi raziskava platforme Bot Sentinel. V poročilu so navedli, da je bila igralka na Twitterju subjekt enega največjih primerov spletnega nadlegovanja.

Poročilo portala Bot Sentinel, ki uporablja umetno inteligenco za sledenje in boj proti napačnim informacijam in ciljnemu nadlegovanju, navaja, da je bila Amber Heard na Twitterju subjekt enega največjih primerov spletnega nadlegovanja. Orodje, s katerim so preučevali dejavnosti na Twitterju, je vzelo pod drobnogled več kot 14.000 ključnikov, v katerih je bilo zapisano, da je Amber lažnivka, nasilnica in podobno.

"Manipulacija s ključniki je dala lažen vtis o velikanskem nasprotovanju zoper Amber Heard."

Manipulacija s ključniki in načrtno podvajanje vsebine V poročilu je zapisano, da so bile igralkine podpornice na Twitterju nenehno napadane, pogosto z vulgarnimi in grozečimi izrazi, spletni troli pa so šli tako daleč, da so napadali tudi njihove družinske člane. 627 profilov na omenjenem družbenem omrežju je tvitalo izključno o Heardovi, 24 odstotkov profilov, ki je o njej uporabljalo negativne ključnike, pa je bilo ustvarjenih v zadnjih sedmih mesecih. "Manipulacija s ključniki je dala lažen vtis o velikanskem nasprotovanju zoper Amber Heard." Spletni troli so ključnike proti igralki uporabljali namensko, da so na Twitterju umetno ustvarili trend (prevladujoča tema platforme), posluževali pa so se tudi taktike, imenovane copypaste, kjer se določena vsebina podvaja, s čimer so umetno razširili sovražna sporočila. "V tem primeru je bil cilj prikazati Amber Heard kot lažnivko, Johnnyja Deppa pa kot intelektualnega moškega, ki je govoril resnico."

Eden izmed najhujših primerov spletnega nadlegovanja in zalezovanja "To, kar smo odkrili, je eden izmed najhujših primerov spletnega nadlegovanja in spletnega zalezovanja, ki ga je izvajala skupina profilov na Twitterju, ki smo ga kdaj koli videli," je še zapisano v poročilu, ki poleg tega obtožuje družbeno omrežje, da je pri preprečevanju žaljenja in načrtnega napadanja naredilo zelo malo. Twitterju je podjetje predlagalo, naj bo bolj strogo in agresivno pri ukinitvi profilov, ki zlorabljajo ključnike in podvajajo vsebine, predvsem pa morajo po njihovem sprejeti nova pravila, ki bodo preprečila načrtno targetiranje posameznikov ali organizacij. Podjetje Bot Sentinel je v poročilu izpostavilo, da kljub preteklemu sodelovanju s Heardovo ta raziskava ni bila narejena na njeno zahtevo ali zahtevo kogar koli iz njene pravne ekipe. "Nihče ni najel Bot Sentinela, da naredi in objavi to poročilo."

Podporniki Johnnyja Deppa so na Twitterju načrtno napadali podpornike Amber Heard.

Heardova tarča številnih spletnih šal Amber je bila med sodno bitko, ki jo je bila z nekdanjim možem Johnnyjem Deppom, tudi na drugih družbenih omrežjih deležna veliko sovražnih in žaljivih objav na svoj račun. Od memov oz. spletnih šal, ki so se norčevale iz njenega slavnega stavka "moj pes je stopil na čebelo", ki ga je izrekla na stolčku za priče, do nesramnih zapisov, v katerih so se igralčevi podporniki nanjo sklicevali z vzdevkom Amber Turd (turd v slovenščini pomeni iztrebek). Tega si je prislužila, ker je Johnny med pričanjem trdil, da se mu je iz maščevanja podelala na posteljo. Zvezdnica Aquamana je že v času odmevnega sojenja opozorila, da jo ljudje na spletu nenehno nadlegujejo, zaradi tega pa je celo odpustila svojo ekipo za odnose z javnostjo in najela drugo. Po razsodbi, ki je v večini pretehtala na Deppovo stran, je v intervjuju za NBC dejala: "Čeprav mislite, da lažem, mi še vedno ne bi mogli pogledati v oči in mi reči, da mislite, da sem bila na družbenih omrežjih pošteno zastopana. Ne morete mi reči, da je bilo po vašem to pravično."

Se je porota držala svoje prisege? Amberina odvetnica Elaine Bredehoft je v oddaji Today celo trdila, da so družbena omrežja vplivala na odločitev porote, saj je po njenem mnenju nemogoče verjeti, da ta ni slišala ali videla, kakšno mnenje prevladuje v javnosti in na družbenih omrežjih. Deppov odvetnik Ben Chew je njeno izjavo ostro obsodil in dejal, da je postavila pod vprašaj integriteto porote, ki je zaprisegla, da ne bo spremljala družbenih omrežji, zato ni razloga, da bi to počeli.