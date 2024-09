Amber Heard umirjeno živi v Španiji: Ne razmišljam o preteklosti

Amber Heard že dve leti živi v Madridu, kjer je po ločitvi od Johnnyja Deppa in odmevnem sojenju zaradi obrekovanja med nekdanjima zakoncema, našla svoj mir in družinsko srečo s triletno hčerkico Oonagh Paige. Po selitvi se je igralka, ki je znana po vlogah v filmih Aquaman, Zapiti dnevnik in Divja vožnja, umaknila iz javnosti, kot je nedavno povedala za enega od španskih tabloidov, pa o preteklosti ne razmišlja več.

Čeprav je bila Amber Heard uspešna hollywoodska igralka, pa je največ pozornosti pritegnila s poroko in nato še dve leti pozneje ločitvijo od Johnnyja Deppa. 38-letna zvezdnica se je po koncu odmevnega sojenja zaradi obrekovanja, v katerem jo je sodišče spoznalo za krivo in določilo 15-milijonsko odškodnino, ki jo je morala plačati nekdanjemu možu, preselila v Madrid, kjer je s hčerko Oonagh Paige zaživela bolj mirno in od oči javnosti odmaknjeno življenje.

Amber Heard s hčerko FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnico, ki naj bi svoje ime spremenila v Martha Jane Cannary, občasno v objektive na ulicah španske prestolnice ujamejo tudi fotografi, med nedavnim sprehodom v družbi edinke pa so jo povprašali tudi, kaj meni o Deppovem obisku na filmskem festivalu v San Sebastianu, kjer je predstavil svoj novi film Modi. "Živim tukaj v Madridu, obožujem Španijo. Zelo sem srečna, da sem tukaj, kar pa se tiče preteklosti, mi ni do tega, da bi razmišljala ali govorila o tem, ker sem srečna in pomirjena," je odgovorila.

Po sojenju se je Heardova posvetila vzgoji hčerke, 61-letni Depp pa je prav tako nadaljeval s svojim življenjem in je 'srečen in zaposlen', pravi vir blizu igralca, saj mu je uspelo ponovno obuditi skorajda uničeno kariero. Sojenje, ki ga je spremljal cel svet Heard in Depp sta se spoznala leta 2009. Poročila sta se leta 2015, dve leti kasneje pa sta se ločila. V središču sodnega postopka je bil članek iz decembra 2018, ki ga je Heardova napisala za Washington Post, v njem pa je pisala o nasilju v družini. Čeprav v zapisu ni nikoli omenila nekdanjega moža, pa so mnogi sklepali, da govori prav o njem, zato se jo je Depp odločil tožiti zaradi obrekovanja, saj so namigovanja močno vplivala na njegov ugled v filmski industriji, stala pa bi ga skoraj kariere. Sodišče v Virginiji je spoznalo Amber za krivo in ji naložilo plačilo odškodnine v višini skoraj 15 milijonov evrov.