Amber Heard vidno pretresena ob bližnjem srečanju z Deppom

Igralka Amber Heard , ki je v začetku tedna dobila priložnost, da pred poroto in ostalimi prisotnimi na sodišču pove svojo plat zgodbe o turbulentnem 15-mesečnem zakonu z igralcem Johnnyjem Deppom , je med premorom v sodni dvorani doživela bližnje srečanje z bivšim soprogom, ki jo je, po reakciji sodeč, ujel nepripravljeno.

Posnetek trenutka, ko je Depp s svojo odvetniško ekipo zakorakal proti izhodu dvorane in ob se ob tem na nekaj metrov približal Heardovi, ki je minute pred tem sodišču pojasnjevala podrobnosti igralčevega domnevnega nasilnega vedenja, je hitro obšel splet. Na njem je namreč igralka vidno pretresena, kar so opazili tudi varnostniki, ki so hitro poskrbeli, da je med bivšima zakoncema ostala zadostna varnostna razdalja.