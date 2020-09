Amber Heard z novo tožbo: Johnny je ustvaril kampanjo laži in obrekovanj

Igralec, ki je med drugim prepoznaven po svoji vlogi v franšizi Pirati s Karibov, je trenutno v tožbi s časopisomThe Sunin založnikomNews Group Newspapers, kjer so zapisali besede Heardove, da naj bi bila žrtev nasilja v družini, njega pa so opisali kot ženinega pretepača. Sojenje naj bi se zaključilo 11. januarja 2021.

Amber je nasprotno prepričana, da je s tožbo želel njen nekdanji soprog skupaj z odvetniško firmo sprožiti val laži in obrekovanj. Dodala je še, da nadzoruje in manipulira z določenimi računi na družbenih omrežjih, ki širijo govorice o njej.