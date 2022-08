Amber Heard zaradi osemmilijonske odškodnine prodala svojo vilo

Pred dvema mesecema je porota na sodišču v Virginiji odločila, da mora Amber Heard Johnnyju Deppu plačati osem milijonov evrov odškodnine – zaradi obrekovanja ji je bila naložena odškodnina v vrednosti 10 milijonov evrov, a se od tega zneska odštejeta dva milijona evrov, ki ji jih mora zaradi obrekovanja plačati Depp. Takoj po sojenju so se v medijih pojavila vprašanja, ali je zvezdnica takšno vsoto sploh sposobna plačati, ta pa so, kot kaže, bila na mestu, saj se je Heardova nedavno odločila, da proda svojo vilo v kalifornijski puščavi, navaja New York Post.