Amber Heard: Zastopanost na družbenih omrežjih ni bila pravična

"Vseeno mi je, kaj si nekdo misli o meni ali kakšno mnenje si je ustvaril o tem, kaj se je dogajalo v zasebnosti moje hiše, v mojem zakonu, za zaprtimi vrati. Ne mislim si, da bi moral povprečen človek vedeti te stvari, zato tega ne jemljem osebno. Ampak tudi nekdo, ki je prepričan, da si zaslužim vso to sovraštvo in strupenost, čeprav mislite, da lažem, me še vedno ne bi mogli pogledati v oči in mi reči, da mislite, da sem bila na družbenih omrežjih pošteno reprezentiran. Ne morete mi reči, da je bilo po vašem to pravično," je povedala Amber Heard v prvem intervjuju za televizijo NBC , ki je zaenkrat objavila zgolj odlomek pogovora, v celoti pa bo po objavljen v petek.

Voditeljica Savannah Guthrie je v intervjuju izpostavila, da je porota na sodišču poslušala pričanja in videla igralkine dokaze, a menila, da laže. "Kako ne bi prišli do tega zaključka? Na teh stolih so sedeli in tri tedne neprestano poslušali neprizanesljiva pričanja plačanih zaposleni in, proti koncu primera, čudakov, kot jim pravim," je odvrnila Amber in pojasnila, da odločitev porote razume: "Ne krivim jih. V bistvu jih razumem. Je priljubljen lik in ljudem se zdi, da ga poznajo. Fantastičen igralec je."

Guthriejeva je zvezdnico postavila pred dejstvo, da ni naloga porote, da jih zaslepi zvezdniški status in osebnost Johnnyja Deppa, ampak je njihova naloga, da se odločijo na podlagi dokazov. "Ponovno, kako bi verjeli eni moji besedi, ki sem jo izrekla, ko pa so tri tedne in pol poslušali pričanja o tem, kako nisem kredibilna oseba."