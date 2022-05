Amber o tem, zakaj je Johnny ne pogleda: Ker je kriv in ve, da laže

Zakaj Johnny Amber ne gleda v oči?

V ponedeljek se je po tednu premora znova začela odmevna sodna bitka med Amber Heard in Johnnyjem Deppom. Na stolček za priče je znova sedla igralka Aquamana, vprašanja pa ji je tokrat zastavljala Johnnyjeva odvetnica Camille Vasquez. "Gospod Depp vas tekom celotnega pričanja ni niti enkrat pogledal v oči, kajne?" je vprašala Heardovo. "Ne da bi opazila, ne," je odgovorila Amber, na kar so je odvetnica vprašala: "Vi ste ga gledali velikokrat, mar ne?" in dobila pritrdilen odgovor. "Natančno veste, zakaj vam gospod Depp ne vrača pogleda, kajne?" "Vem," je odgovorila Amber. "Obljubil vam je, da nikoli več ne boste videli njegovih oči, je to res?" je nadaljevala igralčeva odvetnica, Heardova pa ji je dogovorila: "Ne spomnim se, da je to rekel."

Vasquezova je nato predvajala zvočni posnetek, ki je nastal v hotelu leta 2016 na enem izmed zadnjih srečanju zvezdnikov, ko se je Amber želela pogovoriti z Johnnyjem, kljub temu da je zahtevala prepoved približevanja. Na posnetku je slišati Amber, ki igralca prosi za objem, on pa ji jezno odgovori: "Po vsem tem sr****, ki si ga povedala in me obtožila, se želiš z mano pogovoriti? Kot da bo objem vse rešil." Igralka ga ob tem v joku prosi, naj neha, saj se je od njega zgolj želela posloviti. "Ne, ker ti nič ne pomenim. Zate bom vedno ničvreden," ji odvrne on in doda, da se ne bosta več videla. "Ne jemlji mi je**** očal. Nikoli več ne boš videla mojih oči."