Amber Rose štiriletniku vsako jutro dovoli piti kavo: To ni nič takšnega

Amber Rose , nekdanje dekle Kanyeja Westa , in njen predšolski sin Slash vsako jutro skupaj uživata v skodelici kave. Pri jutranji rutini se jima pridruži tudi desetletni sin Sebastian . "To ni nič takšnega," je prepričana Amber Rose, ki sinovoma pusti uživati kavo. "Slash se zbudi in si zaželi kave in zajtrka."

"Počakaj, saj se hecaš, kajne?" je Amber vprašala voditeljica podkasta, Amber pa ji je odgovorila, da to ni tako pomembno. Ob tem je voditeljici in voditelju podkasta, ki imata triletno hčerko, zagotovila, da bi tudi z njo bilo vse v redu, če bi uživala kavo. "Ne želim, da to zveni, kot da spodbujam, da hčerko siliš v nore stvari, ampak v redu bi bila."

V nadaljevanju je pojasnila, da njena sinova uživata tudi gazirane pijače in brezalkoholno pivo, prav tako pa da sta se v času noči čarovnic sladkala s čokoladicami in bonboni. Še dodatno je voditelja podkasta in javnost šokirala z izjavo, da je bil njen starejši sin v bližini očeta, raperja Wiza Khalife, ki je kadil marihuano. "Dima ni pihal v njegov obraz, ampak sin je bil v bližini. Normalno je. Wiz kadi vsak dan in sin že od drugega leta ve, da njegov oče vsak dan kadi. Desenzibiliziran je."

Amber Rose je z mladima sinovoma iskrena tudi glede svoje poklicne poti, vključno z delom na platformi, na kateri v zameno za plačilo deli eksplicitno vsebino. "Ko gre za ženske, jim moraš dovoliti, da naredijo, kar morajo storiti, da preživijo svoje družine," naj bi dejala starejšemu sinu. Pojasnila mu je, da mora "mama služiti denar," da si lahko privošči njegovo "dobro šolo" in zabavne počitnice.