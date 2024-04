Amber Rose zanika govorice o Chrisu Rocku: To je samo prijateljstvo

Manekenko Amber Rose in komika Chrisa Rocka so paparaci pred meseci ujeli med sprehajanjem po newyorških ulicah. Vse od takrat se po tihem šušlja, da naj bi zvezdnika bila v razmerju. Amber Rose se je odločila, da bo te govorice zatrla. Dejala je, da sta z znanim igralcem zgolj prijatelja.

"Ni bil zmenek," je Amber Rose zatrdila za Entertainment Tonight. "S Chrisom Rockom sva prijatelja že približno 13 let," je dejala in dodala: "Srečala sva se na kavi. Drug drugemu sva govorila neumnosti. Nasmejal me je, ker je smešen, in to je najino prijateljstvo. Samo prijateljstvo."

Amber Rose in Chris Rock FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnika sta dvigovala veliko prahu pred meseci, ko so jo skupaj opazili v New Yorku. 40-letnica je poudarila, da bi paparacem lahko bilo jasno, da sta zgolj prijatelja, že iz njunega obnašanja. Nič dotikov, poljubov ali objemov bi lahko bil že dovolj velik namig o naravi njunega razmerja. "Nisva se držala za roke in očitno sva hodila dovolj ločeno. Včasih postane nepošteno," je o ugibanjih medijev povedala 40-letnica.