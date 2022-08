Amber v sodnih dokumentih: Johnny ima erektilno disfunkcijo

New York Post je javno objavil na tisoče strani dolg dokument iz sodne obravnave med Amber Heard in Johnnyjem Deppom, ki med drugim vsebuje telefonska sporočila med igralcem in pevcem Marilynom Mansonom, poskus Deppove pravne ekipe, da razkrije igralkino kratko obdobje, ko se je preživljala kot eksotična plesalka in trditve Heardine ekipe, da je domnevna zdravstvena težava prispevala k nasilnemu vedenju njenega moža.

'Povod za Johnnyjevo jezo je bila motnja erekcije' Odvetniki Amber Heard so v uradnem dokumentu, ki so ga vložili 28. marca, zapisali, da je imel Johnny Depp v času, ko je bil v zvezi z igralko, težave z impotenco. "Čeprav gospod Depp raje ne bi razkril erektilne disfunkcije, je njegovo zdravstveno stanje absolutno relevantno za spolno nasilje, vključno z jezo gospoda Deppa in uporabo steklenice, s katero je posilil Amber Heard," navaja Page Six. V dokumentu je še navedeno, da je igralčeva impotenca prispevala k njegovim izbruhom jeze, prav tako pa se je moral zaradi tega "zateči k steklenici".

Na dan še vedno prihajajo nove podrobnosti o turbulentnem razmerju Amber in Johnnyja.

Odvetniški ekipi Johnnyjeve domnevne motnje erekcije ni bilo dovoljeno omeniti na sodišču, so pa pred poroto trdili, da naj bi Amber zvezdnik posilil s steklenico žganja in ji grozil, da bo z njo razrezal njen obraz. "Nisem vedela, ali je steklenica, ki jo je potisnil v mene, zlomljena. Nisem je čutila. Ničesar nisem čutila," je na stolčku za priče dejala zvezdnica, medtem ko je igralec vse njene obtožbe o spolnem in fizičnem nasilju vztrajno zanikal. Domnevni incident naj bi se zgodil v Avstraliji, med prepirom, v katerem je Johnny ostal brez delčka svojega prsta.

Johnny bral o psihopatskem vedenju, Amber delala kot eksotična plesalka V sodnih dokumentih so tudi tekstovna sporočila med Deppom in Marilynom Mansonom, ki so ga številne ženske obtožile spolnega nasilja, ki ga sam zanika. Leta 2016 je pevec zapisal: "Imam Amber 2.0," v drugem sporočilu pa: "Lindsay je pravkar na meni 'izvedla Amber' (ravnanje njegove punce je bilo podobno Amberinemu, op. a.) ... prosim izbriši." Johnny mu je odgovoril: "Veliko sem bral o psihopatskem vedenju ... jeb*** resnično je, moj brat. Moja bivša p**** je šolski primer." V drugi izmenjavi sporočil je roker ponovno pisal igralcu, da se mu je zgodil podoben incident kot njemu, ko je Amber v njuno losangeleško stanovanje poklicala policijo. "Ne vem, če si nazaj, ampak nekje potrebujem azil, ker mislim, da je policija na poti k meni."

Sodni dokumenti so razkrili sporočila med Johnnyjem Deppom in Marilynom Mansonom.

Johnnyjeva odvetniška ekipa je medtem skušala poroti razkriti, da je igralka Aquamana krajši čas, več let preden se je poročila z igralcem Piratov s Karibov, delala kot eksotična plesalka. Igralkini odvetniki so to označili kot "poskus lahkomiselnega in zlonamernega namigovanja, da je bila Heardova nekoč poklicna spremljevalka". Poleg tega je Johnny pred poroto želel pokazati posnetek iz resničnostnega šova, v katerem je bila Amberina sestra Whitney.