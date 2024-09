Američan v 10 minutah pojedel 83 hot dogov

"Že več let se trudim doseči 80 hot dogov," je povedal prvak, ki je za nagrado prejel pokal in ček v višini 100.000 dolarjev (približno 90.490 evrov). Preden se je Chestnut leta 2007 prebil v ospredje, je na sceni tekmovalnih jedcev hod dogov kraljeval Kobajaši, eden pionirjev tekmovanja Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, ki tradicionalno poteka v New Yorku na dan ameriške neodvisnosti in na katerem je Chestnut slavil že 16-krat.

Na letošnji izvedbi tekmovanja Chestnut zaradi spora z organizatorji, povezanega z njegovo sponzorsko pogodbo s podjetjem za mesne nadomestke Impossible Foods, ni smel nastopiti, zato sta se rivala pomerila na ločenem dvoboju v Las Vegasu.