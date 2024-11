Američani lahko s štiriletnim križarjenjem preskočijo Trumpov mandat

Razočarani volivci, ki niso zadovoljni z izvoljenim predsednikom, lahko s štiriletnim neprestanim križarjenjem preskočijo mandat Donalda Trumpa . Glavni izvršni direktor podjetja Villa Vie Residences Mikael Petterson je sicer za televizijo Fox News razložil, da so paket križarjenja pripravili že pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 5. novembra in ga niso strankarsko opredelili. Če bi zmagala demokratka Kamala Harris bi se na morje podali bogati Trumpovi privrženci, podjetje pa sedaj upa na podobne privržence – bogate demokrate.

Petterson je razložil, da se po vsakih predsedniških volitvah v ZDA najde velika skupina razočaranih, ki napovedujejo izselitev iz države in so se odločili, da jim to omogočijo. Za tiste manj pesimistične demokrate, ki upajo, da bo njihova stranka čez dve leti na volitvah sredi predsedniškega mandata znova prevzela večino v ameriškem kongresu, pa podjetje ponuja dve leti križarjenja za pol cene.