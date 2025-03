OGLAS

Odkar je mesto predsednika Združenih držav že drugič prevzel Donald Trump, se javnost ne osredotoča le na politična vprašanja, temveč tudi na postranske stvari, ki jih je dogajanje v povezavi s predsednikom polno. Nedavno je tako Trump prekinil srečanje z irskim premierjem Michaelom Martinom, da se je pošalil na račun nogavic, ki jih je ob tej priložnosti nosil ameriški podpredsednik J.D. Vance.

"Obožujem tvoje nogavice, kaj je z njimi? Skušam ostati osredotočen, ampak me njegove nogavice motijo," je dejal Trump, posnetki njegove izjave pa so zaokrožili po družbenih omrežjih. Na njih se trojica skupaj nasmeje predsednikovemu izražanju začudenja, a javnost nad njegovim obnašanjem ni bila tako navdušena.

Donald Trump in J. D. Vance FOTO: Profimedia icon-expand

'Ali je mogoče, da se oni pogovarjajo o nogavicah?' Kmalu za tem, ko so posnetki srečanja in Trumpove izjave zaokrožili po družbenih omrežjih, pa so uporabniki svoje začudenje in neodobravanje predsednikovega obnašanja izrazili tudi med komentarji. "Moral bi biti bolj resen," je zapisal nekdo, spet drugi pa: "Odrasli moški, sploh na takšnem položaju, ne bi smeli nositi takšnih nogavic." Tretji pa je bil še bolj kritičen: "Amerika razpada, oni pa se pogovarjajo o nogavicah! Je to sploh mogoče?"

Nogavice J. D.-ja Vancea FOTO: Profimedia icon-expand

Seveda so se našli tudi tisti, ki so bili nad podpredsednikovimi nogavicami, na katerih so bili simboli deteljic, ki je značilna za Irsko, navdušeni. Vance je nogavice kombiniral z zeleno kravato, eden od komentatorjev pa je celo predlagal: "Moral bi nositi enako kravato kot nogavice. To bi bila prava uspešnica."

Internet preplavile šale o podpredsedniku Vance pa se tokrat ni znašel prvič na tapeti komentatorjev. Vse od sestanka z Zelenskim, so družbena omrežja preplavile šale s podobo podpredsednika. Na nekaterih je plešast, na drugih je videti kot emo rocker, na tretjih kot otrok z otroškim obrazom, klobukom in liziko, na četrtih pa popolnoma vijoličast kot Violet Beauregarde iz filma Charlie in tovarna čokolade. Na tako imenovanih memih je tudi kot Minion iz franšize Jaz, baraba, pogosto pa mu samo priredijo nenaravno veliko glavo in obraz.