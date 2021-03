Amerika se podaja v boj proti sovraštvu do azijske rase

Po tem, ko se Amerika že desetletja bori proti rasizmu, ki je v veliki meri uperjen proti temnopoltim, se v zadnjih letih proti temu borijo še vsi, ki so azijskih korenin. Boj je potekal v senci dogajanja zaradi pandemije in drugih gibanj, kot sta 'Črna življenje štejejo' (BlackLivesMatter) in MeToo. A pred dnevi ga ni bilo mogoče več zanikati. Po streljanju v Atlanti, kjer je napadalec v več mestih streljal na rumenopolte ljudi, se je pojavilo novo gibanje, imenovano 'Ustavimo sovraštvo nad Azijci' (StopAsianHate).

Z uporabo ključnika in besed 'Ustavimo sovraštvo nad Azijci' (StopAsianHate) želijo vsi, ki ga navajajo v svojih objavah, ozaveščati o dogajanju, hkrati pa pozivajo k boju proti rasizmu, tokrat proti tistemu, s katerim se soočajo vsi, ki imajo azijske korenine. Gibanje so že podprli mnogi zvezdniki.

icon-expand Olivia Munn FOTO: AP

Igralka Olivia Munn je februarja v intervjuju spregovorila o napadu, ki se je zgodil prijateljičini mami, ki je azijskih korenin. Napad se je zgodil pred neko pekarno v newyorški četrti Queens. Igralka, ki je prav tako azijskih korenin, je v svojih objavah na družbenih omrežjih pogosto opozarjala na rasizem. "Rasistični, verbalni in fizični napadi so mojo skupnost prestrašili do te mere, da si ljudje ne upajo iz svojih domov,"je zapisala na svoj profil na Instagramu. "To sovraštvo je postalo še hujše od pojava covida-19 in se še stopnjuje, kljub temu, da smo prosili za pomoč, da smo svoje sodržavljane Američane pozvali, da so ogorčeni za nas, in kljub temu, da smo prosili za boljšo medijsko pokritost."

Tudi igralec iz serije Hawaii Five-0, Daniel Dae Kim, je v intervjuju za CNN prejšnji mesec dejal, da ga je bilo strah zapustiti svoj dom. "Poznam veliko azijskih Američanov, ki se ne počutijo varni, med njimi so tudi moji starši, ki živijo v Kaliforniji. Nekaj ljudi napeljuje na to, da je Azijce dovoljeno napadati,"je dejal Kim. Leta 2015 je bila ena izmed žrtev napada njegova sestra, ki jo je napadel mimovozeči. Najprej jo je zmerjal iz avtomobila, nato pa jo je še fizično napadel. Voznika so na koncu obtožili nepravilne vožnje. Zvezdniki znova v boj proti rasizmu Pobudi so se pridružili še drugi zvezdniki, ki pozivajo, da 'je sovraštvo treba ustaviti'. Rihanna je na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter zapisala: "Kar se je zgodilo v Atlanti, je brutalno, tragično in vsekakor ni enkraten dogodek. Sovraštvo proti Azijcem se stopnjuje in to je ogabno! Srce se mi lomi za azijsko skupnost in moje srce je z ljubljenimi žrtev napada. Sovraštvo je treba ustaviti!"

Tudi pevka Ariana Grande se je postavila na stran žrtev in pozvala k prenehanju sovraštva do Azijcev. K ustavitvi rasizma nad vsemi, ki so azijskih korenin, poziva tudi Justin Timberlake. "Ogaben in moteč primer domačega terorizma, ki muči naše skupnosti," je zapisal Timberlake.

Odzvala se je tudi pevka ameriške skupine Japanese Breakfast Michelle Zauner. Zaunerjeva je korejsko-ameriških korenin. V svoji objavi je zapisala, da gre za zelo resno zadevo, in delila nekaj zelo rasističnih komentarjev.

Osumljenec Robert Aaron Long je obtožen več umorov ter povzročitve hudih telesnih poškodb. Long zanika, da so bili napadi rasistične narave, in trdi, da trpi za odvisnostjo od spolnosti.