Ameriška diva Barbra Streisand praznuje 80 let

Kot je Streisand nedavno razkrila v pogovoru, je čas pandemije dobro del tudi njenemu zakonu z ameriškim igralcem Jamesom Brolinom, s katerim je skoraj 25 let. Sama tudi pravi, da je najraje doma. Živi v razkošni graščini na kalifornijski obali. Iz prvega zakona z ameriškim igralec Elliottom Gouldherjem ima sina Jasona.

Igralka, ki se je rodila v revnem, judovskem okolju v newyorškem Brooklyna, je že od malih nog sanjala o igralski karieri. In uspelo ji je. Že več kot pol stoletja žanje uspeh; več kot 140 milijonov prodanih albumov, nagrade, kot so oskarji, emmyji in zlati globusi, ter nešteto oboževalcev po vsem svetu. Njena kariera se je začela v šestdesetih letih v nočnih klubih in na Broadwayu. Na enem od nastopu v nočnem klubu je spoznala skladateljski par Alan in Marilyn Bergman, ki je nato desetletja pisal njene uspešnice, kot so The Windmills of Your Mind, Solitary Moon, The Same Hello, the Same Goodbye in That Face.