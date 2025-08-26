Ameriška igralca podžgala ugibanja o romantični zvezi

Zoe Kravitz in Austin Butler , ki te dni po Evropi predstavljata nov film CaughT Stealing (Ujet pri dejanju), sta zopet podžgala ugibanja oboževalcev in oboževalk o morebitni romantični zvezi. Opazili so ju namreč med sproščenim večerom v enem od pariških barov.

Javnost že dlje časa ugiba, ali sta Zoe Kravitz in Austin Butler več kot le prijatelja.

Zvezdnik in zvezdnica naj bi med skupnim večerom koketirala, v nekem trenutku pa se tudi objela. Kot je za britanski Daily Mail povedal neimenovani vir, naj bi bila med njima "nedvomno kemija", saj naj bi med promocijo filma čas rada preživljala skupaj.

Po besedah istega vira naj bi bila Zoe Austinu izredno "kul in zabavna", zato njegovih prijateljev ne bi presenetilo, če bi se med njima kaj zapletlo. Kljub temu naj ne bi bila v zvezi, temveč naj bi oba sveže samska uživala med skupnim preživljanjem časa. Kravitz in Channing Tatum sta oktobra lani preklicala zaroko, Butler pa se je januarja razšel s Kaio Gerber.

Pred dnevi sta zvezdnika sicer že naslovnice polnila, ko se jima je na rdeči preprogi v Londonu pridružila tudi čebela, ki je prestrašila igralko.