Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Ameriška igralca podžgala ugibanja o romantični zvezi

Pariz, 26. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Javnost že dlje časa ugiba, ali se med igralcema Austinom Butlerjem in Zoe Kravitz plete romantično razmerje. Med promocijo novega filma so ju ostra očesa ujela v enem od pariških barov.

Zoe Kravitz in Austin Butler, ki te dni po Evropi predstavljata nov film CaughT Stealing (Ujet pri dejanju), sta zopet podžgala ugibanja oboževalcev in oboževalk o morebitni romantični zvezi. Opazili so ju namreč med sproščenim večerom v enem od pariških barov.

Javnost že dlje časa ugiba, ali sta Zoe Kravitz in Austin Butler več kot le prijatelja.
Javnost že dlje časa ugiba, ali sta Zoe Kravitz in Austin Butler več kot le prijatelja. FOTO: Profimedia

Zvezdnik in zvezdnica naj bi med skupnim večerom koketirala, v nekem trenutku pa se tudi objela. Kot je za britanski Daily Mail povedal neimenovani vir, naj bi bila med njima "nedvomno kemija", saj naj bi med promocijo filma čas rada preživljala skupaj.

Po besedah istega vira naj bi bila Zoe Austinu izredno "kul in zabavna", zato njegovih prijateljev ne bi presenetilo, če bi se med njima kaj zapletlo. Kljub temu naj ne bi bila v zvezi, temveč naj bi oba sveže samska uživala med skupnim preživljanjem časa. Kravitz in Channing Tatum sta oktobra lani preklicala zaroko, Butler pa se je januarja razšel s Kaio Gerber.

Pred dnevi sta zvezdnika sicer že naslovnice polnila, ko se jima je na rdeči preprogi v Londonu pridružila tudi čebela, ki je prestrašila igralko.

zoe kravitz austin butler
Naslednji članek

Kim Kardashian se s prvorojenko mudi v Rimu: najstnica osupnila z videzom

SORODNI ČLANKI

Austin Butler je zaradi hude migrene za nekaj minut izgubil vid

Vlomili v dom igralca Austina Butlerja: ukradli večjo vsoto gotovine in pištolo

Razšla sta se Kaia Gerber in Austin Butler

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137