Ameriška igralka Susan Sarandon dopolnila častitljivi jubilej

V rojstnem New Yorku se je Susan Sarandon znašla v središču pozornosti tik pred svojim 80. rojstnim dnevom. Kamere so pokazale igralko, ko so jo skupaj z več deset protestniki pridržali policisti, a tokrat ni šlo za snemanje novega filmskega projekta. Sarandon je protestirala proti dejanjem izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v vojni na območju Gaze, medtem ko se je ta v New Yorku udeleževal razprave na Generalni skupščini ZN.
Fotografije in posnetki so pokazali igralko, obkroženo s policisti, medtem ko je na njeni majici pisalo 'Financirajte ljudi, ne bomb'. Na protestu sta sodelovali tudi igralki Cynthia Nixon in Hannah Einbinder, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Sarandon slovi kot izrazito liberalna aktivistka. Na družbenem omrežju Instagram, kjer ima več kot dva milijona sledilcev, se predstavlja kot mati, aktivistka in igralka. Svoja stališča izraža odkrito, tudi glede podpore Palestini v konfliktu na območju Gaze, kar naj bi jo celo stalo poklicnih možnosti, kot je nedavno omenila na beneškem filmskem festivalu. Na Lidu so premierno prikazali njen novi film The Echo Chamber, ki ga podpisujeta režiser Andrea Pallaoro in scenarist Bernardo Bertolucci.
Takrat je igralka po pisanju portala Variety povedala, da so posledice njenega zavzemanja za Palestino v tem, da naj bi agencije ljudem svetovale, naj je ne angažirajo. Ob tem se je zahvalila režiserju Pallaoru, ker se ni oziral na "ta opozorila".
Sarandon tudi sicer svoje filmske vloge uporablja za izražanje stališč. Leta 2019 je na filmskem festivalu v Torontu premiero doživela drama Blackbird, ki obravnava temo pomoči pri umiranju. V njej igra neozdravljivo pacientko, ki se odloči končati svoje življenje. Ob premieri je dejala, da podpira pravico "do dostojanstvene smrti, ne da bi bili družinski člani obtoženi umora".
V filmsko umetnost je igralka z rojstnim imenom Susan Abigail Tomalin vstopila po naključju. Kot študentka je leta 1968 spremljala na avdicijo svojega takratnega moža Chrisa Saradona, ki ni bil uspešen, sama pa je dobila vlogo uporniške hčere v drami Joe.
Svoj prvi veliki filmski uspeh je dosegla z vlogo zadržane Janet v filmu The Rocky Horror Picture Show, temu sta sledila filma Pretty Baby in Atlantic City, v katera jo je angažiral priznani francoski režiser Louis Malle. Njen bliskovit vzpon v Hollywoodu pa se je po pisanju dpa začel leta 1991 s filmom Thelma in Louise. Film, opredeljen kot feministični film ceste, je bil velika uspešnica v kinematografih in je v filmski umetnosti z močnimi ženskimi vlogami postavil nove standarde.
"Takrat je bilo revolucionarno prikazati dve ženski, ki nista sovražnici in se na platnu zabavata skupaj," je povedala Sarandon v intervjuju za Hollywood Reporter leta 2021 ob 30-letnici filma. Skupaj z Geeno Davis sta takrat v Los Angelesu pripravili posebno projekcijo, izkupiček pa sta med drugim namenili neprofitni organizaciji Davis, ki si prizadeva za večjo zastopanost žensk v filmski in televizijski industriji.
Sarandon je bila doslej petkrat nominirana za oskarja, tudi za vlogo v Thelmi in Louise. Prejela ga je leta 1995 ob svoji peti nominaciji za film Zadnji sprehod, ki ga je režiral njen takratni partner Tim Robbins po izkušnjah aktivistke, ki se v ZDA bori proti smrtni kazni. V njem je upodobila nuno, ki svetuje morilcu pred njegovo usmrtitvijo.
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