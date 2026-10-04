Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ameriška igralka Susan Sarandon dopolnila častitljivi jubilej

New York, 04. 10. 2026 15.45 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Susan Sarandon

Bila je Louise, ki se je s prijateljico Thelmo podala na potovanje, polno dogodivščin v filmu Ridleyja Scotta. Vloga je ameriški igralki Susan Sarandon, ki danes praznuje 80 let, prinesla začetek bleščeče kariere v Hollywoodu. Velja tudi za strastno aktivistko, nazadnje je ob zasedanju Generalne skupščine ZN protestirala proti izraelski vladi.

V rojstnem New Yorku se je Susan Sarandon znašla v središču pozornosti tik pred svojim 80. rojstnim dnevom. Kamere so pokazale igralko, ko so jo skupaj z več deset protestniki pridržali policisti, a tokrat ni šlo za snemanje novega filmskega projekta. Sarandon je protestirala proti dejanjem izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v vojni na območju Gaze, medtem ko se je ta v New Yorku udeleževal razprave na Generalni skupščini ZN.

Susan Sarandon so na protestu aretirali.
Susan Sarandon so na protestu aretirali.
FOTO: Profimedia

Fotografije in posnetki so pokazali igralko, obkroženo s policisti, medtem ko je na njeni majici pisalo 'Financirajte ljudi, ne bomb'. Na protestu sta sodelovali tudi igralki Cynthia Nixon in Hannah Einbinder, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preberi še Zvezdnici Susan Sarandon in Hannah Einbinder aretirani na protestu

Sarandon slovi kot izrazito liberalna aktivistka. Na družbenem omrežju Instagram, kjer ima več kot dva milijona sledilcev, se predstavlja kot mati, aktivistka in igralka. Svoja stališča izraža odkrito, tudi glede podpore Palestini v konfliktu na območju Gaze, kar naj bi jo celo stalo poklicnih možnosti, kot je nedavno omenila na beneškem filmskem festivalu. Na Lidu so premierno prikazali njen novi film The Echo Chamber, ki ga podpisujeta režiser Andrea Pallaoro in scenarist Bernardo Bertolucci.

Takrat je igralka po pisanju portala Variety povedala, da so posledice njenega zavzemanja za Palestino v tem, da naj bi agencije ljudem svetovale, naj je ne angažirajo. Ob tem se je zahvalila režiserju Pallaoru, ker se ni oziral na "ta opozorila".

Sarandon tudi sicer svoje filmske vloge uporablja za izražanje stališč. Leta 2019 je na filmskem festivalu v Torontu premiero doživela drama Blackbird, ki obravnava temo pomoči pri umiranju. V njej igra neozdravljivo pacientko, ki se odloči končati svoje življenje. Ob premieri je dejala, da podpira pravico "do dostojanstvene smrti, ne da bi bili družinski člani obtoženi umora".

Film Thelma in Louise
Film Thelma in Louise
FOTO: Profimedia

V filmsko umetnost je igralka z rojstnim imenom Susan Abigail Tomalin vstopila po naključju. Kot študentka je leta 1968 spremljala na avdicijo svojega takratnega moža Chrisa Saradona, ki ni bil uspešen, sama pa je dobila vlogo uporniške hčere v drami Joe.

Svoj prvi veliki filmski uspeh je dosegla z vlogo zadržane Janet v filmu The Rocky Horror Picture Show, temu sta sledila filma Pretty Baby in Atlantic City, v katera jo je angažiral priznani francoski režiser Louis Malle. Njen bliskovit vzpon v Hollywoodu pa se je po pisanju dpa začel leta 1991 s filmom Thelma in Louise. Film, opredeljen kot feministični film ceste, je bil velika uspešnica v kinematografih in je v filmski umetnosti z močnimi ženskimi vlogami postavil nove standarde.

"Takrat je bilo revolucionarno prikazati dve ženski, ki nista sovražnici in se na platnu zabavata skupaj," je povedala Sarandon v intervjuju za Hollywood Reporter leta 2021 ob 30-letnici filma. Skupaj z Geeno Davis sta takrat v Los Angelesu pripravili posebno projekcijo, izkupiček pa sta med drugim namenili neprofitni organizaciji Davis, ki si prizadeva za večjo zastopanost žensk v filmski in televizijski industriji.

Sarandon je bila doslej petkrat nominirana za oskarja, tudi za vlogo v Thelmi in Louise. Prejela ga je leta 1995 ob svoji peti nominaciji za film Zadnji sprehod, ki ga je režiral njen takratni partner Tim Robbins po izkušnjah aktivistke, ki se v ZDA bori proti smrtni kazni. V njem je upodobila nuno, ki svetuje morilcu pred njegovo usmrtitvijo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Susan Sarandon rojstni dan igralka aktivistka

Oktoberfest letos z rekordnim obiskom, popitih 6,7 milijona litrov piva

Michael Douglas po 40 letih priznal skrivno romanco s soigralko

24ur.com Susan Sarandon zaradi javne podpore Palestini ne dobiva novih vlog
Moskisvet.com Pretreslo vas bo, s čim se danes ukvarja zvezda serije Prijatelji
24ur.com Hollywood žaluje za Suzanne Somers: Bila je ikona in pogrešali jo bomo
24ur.com Sharon Stone poustvarila ikonično pozo iz filma Prvinski nagon
24ur.com Od ljubezni do Slovenije do spominov na snemanje z Rogerjem Moorom
Moskisvet.com Pri 79 letih znova dokazala, da zanjo čas teče drugače
Zadovoljna.si Slavna igralka v 77. letu začutila gorečo strast
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
grumf
04. 10. 2026 16.47
Čestitke! Dobr zgleda, pametna in uglajena.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ime za deklice, ki vas bo očaralo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?
Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Zakaj vas jeseni bolj pogosto boli glava? Razlog ni vedno sprememba vremena
Zakaj vas jeseni bolj pogosto boli glava? Razlog ni vedno sprememba vremena
cekin
Portal
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Nekaj se dogaja med Slovenci: ta šport postaja vse bolj priljubljen
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
okusno
Portal
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984