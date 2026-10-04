Ameriška igralka Susan Sarandon dopolnila častitljivi jubilej

V rojstnem New Yorku se je Susan Sarandon znašla v središču pozornosti tik pred svojim 80. rojstnim dnevom. Kamere so pokazale igralko, ko so jo skupaj z več deset protestniki pridržali policisti, a tokrat ni šlo za snemanje novega filmskega projekta. Sarandon je protestirala proti dejanjem izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v vojni na območju Gaze, medtem ko se je ta v New Yorku udeleževal razprave na Generalni skupščini ZN.

Susan Sarandon so na protestu aretirali. FOTO: Profimedia

Fotografije in posnetki so pokazali igralko, obkroženo s policisti, medtem ko je na njeni majici pisalo 'Financirajte ljudi, ne bomb'. Na protestu sta sodelovali tudi igralki Cynthia Nixon in Hannah Einbinder, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sarandon slovi kot izrazito liberalna aktivistka. Na družbenem omrežju Instagram, kjer ima več kot dva milijona sledilcev, se predstavlja kot mati, aktivistka in igralka. Svoja stališča izraža odkrito, tudi glede podpore Palestini v konfliktu na območju Gaze, kar naj bi jo celo stalo poklicnih možnosti, kot je nedavno omenila na beneškem filmskem festivalu. Na Lidu so premierno prikazali njen novi film The Echo Chamber, ki ga podpisujeta režiser Andrea Pallaoro in scenarist Bernardo Bertolucci. Takrat je igralka po pisanju portala Variety povedala, da so posledice njenega zavzemanja za Palestino v tem, da naj bi agencije ljudem svetovale, naj je ne angažirajo. Ob tem se je zahvalila režiserju Pallaoru, ker se ni oziral na "ta opozorila". Sarandon tudi sicer svoje filmske vloge uporablja za izražanje stališč. Leta 2019 je na filmskem festivalu v Torontu premiero doživela drama Blackbird, ki obravnava temo pomoči pri umiranju. V njej igra neozdravljivo pacientko, ki se odloči končati svoje življenje. Ob premieri je dejala, da podpira pravico "do dostojanstvene smrti, ne da bi bili družinski člani obtoženi umora".

Film Thelma in Louise FOTO: Profimedia