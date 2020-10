Ameriška komičarka 50 Centu ponudila plačilo davčnih obveznosti

"Bil si moj najljubši nekdanji fant," je zapisala. Hiphop zvezdnik pa ji ni ostal dolžan: "Ljubi bog, to res vpliva na moje ljubezensko življenje. Rad te imam ... Naj Trump in Joe Biden ne prideta med naju, dekle."

Handlerjeva je nato nekoliko jezno odgovorila: "Plačala bom vse tvoje davke, v zameno, da se spametuješ. Rade volje! Življenja temnopoltih so pomembna. In to si ti! Ne pozabi!"

Chelsea in 50 Cent sta bila par nekaj mesecev v letu 2010, od takrat pa sta dobra prijatelja. Komičarka, ki je nekoč vodila pogovorni šov Chelsea Lately, je glede svojih občutkov do Trumpa zelo odkrita. Raper, ki je bil nekoč prav tako njegov nasprotnik, pa si je premislil. Sam je kot prebivalec New Yorka zgrožen nad Bidnovo idejo, ki bi mu narekovala višje plačilo davkov. Prvemu zapisu na Twitterju je dodal še šaljiv dodatek:"Ne želim postati 20 Cent. 62 odstotni davek je zelo, zelo, zelo slaba ideja."