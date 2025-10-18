Svetli način
Ameriška pevka nad Trumpa in ICE: So ljudje, ki tu ne bi smeli biti

Portland, 18. 10. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
R. M.
Komentarji
21

Nekateri zvezdniki in zvezdnice ostro nasprotujejo Donaldu Trumpu in njegovim političnim odločitvam. Zadnja v vrsti je ameriška pevka Reneé Rapp, ki je na enem od koncertov javno okrcala tako Trumpa kot vladno Službo za priseljevanje in carino (ICE).

Reneé Rapp je na koncertu v Oregonu kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, njegovo politiko in vladno Službo za priseljevanje in carino (ICE). Trump želi v Portland namreč poslati enote nacionalne garde, mesto pa je označil za "vojno območje".

Renee Rapp in Donald Trump
Renee Rapp in Donald Trump FOTO: AP

Kot je povedala zbranim na njenem nastopu, so v mestu poleg nje hkrati "nekateri ljudje, ki jih tu ne bi smelo biti". "Zato naj nekaj jasno poudarim. J*** se, ICE. J*** se, ta administracija. In j*** se, Trump," je dejala.

Rapp sicer ni edina, ki nasprotuje vladni službi ICE. Med njimi je portoriški pevec Bad Bunny, ki se prav zaradi omenjene službe s svojo turnejo ne bo ustavil v ZDA, pa Chance the Rapper, Finneas, Tyler, the Creator in Kehlani

Glasbenik Zach Bryan se je v začetku meseca znašel v nemilosti ministrstva za domovinsko varnost, saj v eni od skladb poje: "ICE bo prišel razbit vaša vrata. Otroci so prestrašeni in sami."

Zaradi omenjenih Trumpovih potez v Portlandu že več mesecev potekajo protesti pred objektom ICE. Zvezni sodnik je v sredo med drugim blokiral Trumpov poskus razporeditve omenjenih enot in s tem podaljšal prejšnji nalog, je poročal Guardian. "Dejanja nekaterih zveznih uradnikov še naprej globoko vznemirjajo našo skupnost," je ob tem dejal župan Portlanda Keith Wilson.

Reneé Rapp donald trump ice
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
18. 10. 2025 16.09
+1
vera in bog,kaj pravi na tvoje izjave,zore,rode....ter ostala klerikalci druščina
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
18. 10. 2025 16.16
Tudi meni niso preveč všeč. Moramo se kot narod združiti ne pa skoz proti drugemu
ODGOVORI
0 0
SAMO JEZNI
18. 10. 2025 16.09
Vera in bog, ostani pri tem, daleč stran od vseh nas ostalih, OK ? Mislim na tvojo zmešano filozofijo.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
18. 10. 2025 15.53
-1
Levim je konkretno stopil na žulj ker ne prenese priseljencev. Kučan pa prosto po Prešerno naj vsi pridejo sej kultura ni važna
ODGOVORI
2 3
Vera in Bog
18. 10. 2025 15.52
+0
Američani kakor slišim so zadovoljni, bolj varni. Komur je Trump težava naj pa stran gleda
ODGOVORI
3 3
LukaS8
18. 10. 2025 16.02
-1
Lol...slišiš? Potem imaš blodnje. 20 milijonov brez zavarovanja, kmetje na robu bankrota, podrejasnje medijev. Tako zelo je priljubljen, da se že mesece odvijajo masovni protesti po vseh večjih mestih.
ODGOVORI
1 2
Vera in Bog
18. 10. 2025 16.14
Da je rasist so ti mediji povedali? Zakaj ga potem volijo črni?
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
18. 10. 2025 15.44
+5
To so nestrpni posamezniki, kaj pa pravijo ljudje?
ODGOVORI
6 1
Mclaren
18. 10. 2025 15.42
-2
Kramp je res pravi kramp.
ODGOVORI
3 5
Vera in Bog
18. 10. 2025 15.45
+1
En argument?
ODGOVORI
3 2
LukaS8
18. 10. 2025 15.59
+0
Polomija (totalna) s tarifami, 20 milijonov Američanov brez zavarovanja, podrejanje medijev, uničevanje državnih inštitucij, rasizem, šovinizem, ksenofobija... tko, za aperitiv.
ODGOVORI
1 1
Vera in Bog
18. 10. 2025 16.00
+1
Luka dej malo bolj resne teme povej
ODGOVORI
1 0
peglezn
18. 10. 2025 15.31
+4
res znana, prvič slišim
ODGOVORI
5 1
lcePower
18. 10. 2025 15.29
+1
Stop priseljencem
ODGOVORI
5 4
Mclaren
18. 10. 2025 15.41
-2
Stop luzerjem.
ODGOVORI
2 4
Influencer
18. 10. 2025 15.29
+5
kdo je ta svetovno znana reperka?
ODGOVORI
6 1
bb5a
18. 10. 2025 15.28
+5
Še dobr da je noben ne pozna, si vsaj manjšo sramoto dela...
ODGOVORI
7 2
Lbllllllllllllllllllllll
18. 10. 2025 15.27
+5
kdo je tq oseba
ODGOVORI
6 1
ThorStorm666
18. 10. 2025 15.23
+4
Bravo Trump, daj gas plačanim levičarjem, brez oglaševanja bi bili tile " zvezdniki " nule. Kdo je sploh tale zvezda?😃🤣😂
ODGOVORI
9 5
rahlo_nepristranski
18. 10. 2025 15.21
+9
Čakte malo sekta 24 a vi hočete rečt da trump in ICE nebi smeli biti tam a ilegalci in kriminalci bi pa moral bit ? Lool
ODGOVORI
11 2
Tomaž Hacin
18. 10. 2025 15.14
-3
Trumpovi so priseljenci ker priimek Trump izvira iz Nemčije tam so njegove korenine, tako da naj prvo pred svojim pragom pomete kar ima.
ODGOVORI
6 9
