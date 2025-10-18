Ameriška pevka nad Trumpa in ICE: So ljudje, ki tu ne bi smeli biti

Reneé Rapp je na koncertu v Oregonu kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa , njegovo politiko in vladno Službo za priseljevanje in carino (ICE). Trump želi v Portland namreč poslati enote nacionalne garde, mesto pa je označil za "vojno območje" .

Kot je povedala zbranim na njenem nastopu, so v mestu poleg nje hkrati "nekateri ljudje, ki jih tu ne bi smelo biti". "Zato naj nekaj jasno poudarim. J*** se, ICE. J*** se, ta administracija. In j*** se, Trump," je dejala.

Rapp sicer ni edina, ki nasprotuje vladni službi ICE. Med njimi je portoriški pevec Bad Bunny, ki se prav zaradi omenjene službe s svojo turnejo ne bo ustavil v ZDA, pa Chance the Rapper, Finneas, Tyler, the Creator in Kehlani.

Glasbenik Zach Bryan se je v začetku meseca znašel v nemilosti ministrstva za domovinsko varnost, saj v eni od skladb poje: "ICE bo prišel razbit vaša vrata. Otroci so prestrašeni in sami."

Zaradi omenjenih Trumpovih potez v Portlandu že več mesecev potekajo protesti pred objektom ICE. Zvezni sodnik je v sredo med drugim blokiral Trumpov poskus razporeditve omenjenih enot in s tem podaljšal prejšnji nalog, je poročal Guardian. "Dejanja nekaterih zveznih uradnikov še naprej globoko vznemirjajo našo skupnost," je ob tem dejal župan Portlanda Keith Wilson.