Ameriška pevka zaradi predoziranja izgubila 21-letnega sina

"Z žalostjo vas obveščamo, da je Melissin sin Beckett umrl, zato ne bo koncerta v živo, ki smo ga načrtovali," so zapisali iz njene ekipe, kasneje pa je tragično novico potrdila tudi sama na svojem Facebooku.

"Danes sem se pridružila stotinam družinam, ki so zaradi drog izgubile člana družine. Moj sin Beckett, ki je bil star le 21, je danes končno podlegel svoji odvisnosti. Pogrešali ga bomo vsi, ki smo ga imeli radi, tako družina kot tudi prijatelji. Moje srce je zlomljeno. Hvaležna sem vsem, ki ste mi izrekli sožalje. Čutim vašo ljubezen in iskreno žalovanje. Borimo se z mislimi, kaj bi še lahko naredili zanj, a na koncu dneva vseeno vemo, da je njegova bolečina dokončno končana," je zapisala 58-letnica in na koncu dopisala: "Kmalu bom spet pela. Kmalu. Petje me je vedno pozdravilo."

Melissa ima z nekdanjo partnerico Julie Cypher poleg Becketta še eno hčerko, 23-letnoBailey. Ker sta si želeli otrok, sta za donacijo sperme prosili glasbenega kolega Davida Crosbyja. Melissa je pred leti povedala, da je bila Julie posvojena in da se je celo življenje ukvarjala s tem dejstvom ter iskala biološke starše. "Julie je želela, da otroci vedo, kdo je njihov oče. On sicer ni imel nikakršnih obveznosti do njih, a bila je njena želja, da bi otroci vedeli, čigave korenine imajo."