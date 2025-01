Ameriška raperka toži podjetje za prevoze, ker so ji zaradi teže odrekli prevoz

"Pravite, da se ne morem peljati z vami, ker nimam dovolj prostora v vašem avtomobilu? Res trdite, da sem pretežka za vaš avtomobil in moram naročiti drug prevoz?" ga nato še vpraša raperka, ta pa ji odgovori: "Ja, naročiti morate drug prevoz." Pojasnil ji je, da je težava v gumah, ki jih ima njegov avtomobil, voznik pa naj bi ob pogledu nanjo najprej zaklenil vrata in skušal odpeljati stran.

Tožnica je dodala, da je zaradi voznika zamudila na zabavo, podvržena pa je bila stresu, ponižanju in čustvenim težavam. Demoss je zapisala, da jo je incident zaznamoval do konca življenja, upa pa, da bo s tožbo spremenila in opozorila na ravnanje ljudi."Bila sem osramočena, od takrat pa nisem več zapustila svojega doma," je povedala za NBC.

V izjavi za javnost so v podjetju, ki nudi prevoze, dejali, da obsojajo vse oblike diskriminacije:"Verjamemo v skupnost, v kateri so vsi obravnavani z enakim spoštovanjem in prijaznostjo. Naše smernice in pogoji delovanja eksplicitno prepovedujejo nadlegovanje in diskriminacijo."