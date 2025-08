Ameriška revija Vogue objavila modno zgodbo z manekenko, ki ni resnična

To je marketinški trik, da se pritegne pozornost in se o tebi govori, pravi agent slovenske modne agencije Tomaž Mihelič."Ne more se primerjati z dejanskim, pristnim, mesenim, tako kot v modnem svetu ne moreš nadomestiti čustev. Moda pa je prodajanje čustev oziroma igra brez teksta," je dejal Mihelič.

Dvostransko oglasno zgodbo z dolgolaso manekenko je razvila londonska agencija Seraphinne Vallora, specializirana za AI-marketinške rešitve. Njihovo delo je bilo že predstavljeno v revijah, kot so Elle, The Wall Street Journal in Harper's Bazaar. "Na vsak način se želimo približati tej perfekciji, ne po kateri hrepenimo, ampak po kateri hrepenijo in v katero nas prepričuje potrošniška industrija, da bomo čim več zapravili, da se bomo čim bolj približali tej idealni podobi. Ker ni idealne podobe niti v naravi, zato je tudi umetna inteligenca ne more ustvariti, ker ne ve, kako izgleda," je dodal Mihelič.

Modne hiše so svoje kolekcije že predstavile na manekenkah, ustvarjenih z umetno inteligenco. S tem in s potezo revije Vogue se odpira vprašanje, kaj to pomeni za delo resničnih manekenk."Še vedno bo pa ta pristna izkušnja to, da bomo sedeli v prvih, drugih, tretjih, desetih vrstah in občudovali v živo izkušnjo. Zaradi tega, ker največ zgodb, govorimo zdaj v stoletjih, tisočletjih, gredo od ust do ust," je sklenil Mihelič.