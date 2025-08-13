Ameriška vlada odredila pregled muzejev Smithsonian

Ameriška vlada je odredila pregled muzejev Smithsonian. Med muzeji, ki so jih pozvali k pregledu, so Narodni muzej ameriške zgodovine, Narodni muzej naravne zgodovine in Narodna galerija portretov. Kot piše v pismu, pregled zajema "besedilo razstav, didaktične vsebine na stenah muzeja, spletne strani, izobraževalna gradiva ter digitalno in družbeno-medijsko vsebino, zgodovinsko opredelitev in usklajenost z ameriškimi ideali". Rok za oddajo nekaterih dokumentov je 30 dni.
Poudarek je na razstavah, ki jih načrtujejo ob prihajajoči 250. obletnici podpisa Deklaracije o neodvisnosti, ki so jo sprejeli 4. julija 1776. Predsednik ZDA Donald Trump je marca podpisal izvršni ukaz, ki nalaga odstranitev neprimerne ideologije iz Smithsonianovih muzejev in Narodnega živalskega vrta. Trump, ki si vse od januarske vrnitve na oblast prizadeva izkoreniniti tako imenovano woke (prebujensko) kulturo, je Smithsonian obtožil, skuša na novo napisati ameriško zgodovino glede vprašanj rase in spola.
Kritiki Trumpa obtožujejo, da vodi kulturno vojno, ki ogroža umetniško svobodo in svobodo izražanja. V primerjavi s preteklimi administracijami je Trumpova razširila predsedniški nadzor nad muzejsko vsebino. Ustanova Smithsonian sicer upravlja 21 mednarodno priznanih muzejev in galerij, večinoma v Washingtonu in okolici, ki se ukvarjajo z umetnostjo, znanostjo, vesoljem in ameriško zgodovino.
