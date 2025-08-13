Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Ameriška vlada odredila pregled muzejev Smithsonian

Washington, 13. 08. 2025 13.23 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
1

Ameriška vlada je odredila preverjanje vsebin v muzejih Smithsonian, da bi ugotovila, ali so te razdiralne in strankarsko pristranske. Največji muzejski in raziskovalni kompleks na svetu mora med drugim predložiti osnutke načrtovanih razstav, kataloge in programske podrobnosti, je v pismu ustanovi Smithsonian zapisala Bela hiša.

Ameriška vlada je odredila pregled muzejev Smithsonian. Med muzeji, ki so jih pozvali k pregledu, so Narodni muzej ameriške zgodovine, Narodni muzej naravne zgodovine in Narodna galerija portretov. Kot piše v pismu, pregled zajema "besedilo razstav, didaktične vsebine na stenah muzeja, spletne strani, izobraževalna gradiva ter digitalno in družbeno-medijsko vsebino, zgodovinsko opredelitev in usklajenost z ameriškimi ideali". Rok za oddajo nekaterih dokumentov je 30 dni.

Ameriška vlada odredila pregled muzejev Smithsonian
Ameriška vlada odredila pregled muzejev Smithsonian FOTO: Profimedia

Poudarek je na razstavah, ki jih načrtujejo ob prihajajoči 250. obletnici podpisa Deklaracije o neodvisnosti, ki so jo sprejeli 4. julija 1776. Predsednik ZDA Donald Trump je marca podpisal izvršni ukaz, ki nalaga odstranitev neprimerne ideologije iz Smithsonianovih muzejev in Narodnega živalskega vrta. Trump, ki si vse od januarske vrnitve na oblast prizadeva izkoreniniti tako imenovano woke (prebujensko) kulturo, je Smithsonian obtožil, skuša na novo napisati ameriško zgodovino glede vprašanj rase in spola.

Preberi še Trump naj bi muzej prisilil v umik omembe njegovih ustavnih obtožb

Kritiki Trumpa obtožujejo, da vodi kulturno vojno, ki ogroža umetniško svobodo in svobodo izražanja. V primerjavi s preteklimi administracijami je Trumpova razširila predsedniški nadzor nad muzejsko vsebino. Ustanova Smithsonian sicer upravlja 21 mednarodno priznanih muzejev in galerij, večinoma v Washingtonu in okolici, ki se ukvarjajo z umetnostjo, znanostjo, vesoljem in ameriško zgodovino.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Donald Trump Smithsonian pregled
SORODNI ČLANKI

Je Kimmel zaradi Trumpa pridobil italijansko državljanstvo? 'Huje je, kot smo mislili'

Trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko uradno podaljšano za 90 dni

Igralka Emma Thompson razkrila, da jo je Donald Trump povabil na zmenek

Je Sydney Sweeney res Trumpova podpornica?

Nekdanji Superman bo v podporo Trumpu postal agent službe proti priseljevanju

Srečanje Putina in Trumpa morda že v ponedeljek: lokacija ostaja neznanka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RedCell
13. 08. 2025 16.56
+0
Aha. Kot so nacisti v 30 letih prejšnjega stoletja določali, kaj je izrojena umetnost.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110