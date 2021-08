Ameriške Zvezde plešejo s prvim istospolnim parom

Otroška pop zvezda JoJo Siwa bo v 30. sezono ameriškega šova Zvezde plešejo zakorakala z žensko soplesalko. S tem se bosta v zgodovino vpisali kot prvi istospolni par, ki bo svoje plesne korake prikazal v šovu. Američani pa niso edini, ki grejo pri tovrstnem plesnem šovu v korak s časom. Že lani sta v angleški različici šova skupaj zaplesali olimpijka Nicola Adams in profesionalna plesalka Katya Jones, letos pa bosta moči združila tudi prva moška plesna partnerja, pek John Whaite in njegov profesionalni soplesalec.

Tako kot vsi vidiki življenja tudi šov o zvezdah, ki plešejo, ohranja aktualno noto in gre v korak s časom. Ameriška različica šova Zvezde plešejo, ki se septembra vrača že s 30. sezono, bo med tekmovalci prvič v zgodovini gostila istospolni plesni par. Ta čast bo pripadala otroški zvezdnici in glasbenici Jojo Siwa, ki bo svojo profesionalno soplesalko spoznala v prvi oddaji. 18-letnica, ki je januarja letos svojim oboževalcem razkrila, da pripada skupnosti LGBTQ, se je novice zelo razveselila in jo označila za "zelo kul".

icon-expand Jojo Siwa v ameriškem šovu prebila led z žensko soplesalko. FOTO: Profimedia

Američani bodo tako sledili Angležem in njihovemu šovu Strictly Come Dancing, ki je lani prebil led in olimpijski boksarki Nicoli Adams omogočil plesanje s profesionalno plesalko Katyo Jones. Po uspešnem sodelovanju med dekletoma so se zato ustvarjalci šova odločili, da bodo letos peku Johnu Whaitu dodelili moškega soplesalca.

