Ameriškega raperja pretepli na stranišču na Floridi

Odvetnik raperja Lance Lazzaro je za portal TMZ povedal, da je Tekashi prišel iz savne, ko se je nanj spravila skupina moških. Zaposleni v fitnesu so takoj poklicali policijo in reševalno službo, ki je glasbenika odpeljala v bližnjo bolnišnico, kjer so oskrbeli njegove poškodbe čeljusti, reber, hrbta ter številne rane in modrice.

Lazzaro je tabloidu še dejal, da namerava glasbeniku, čigar pravo ime je Daniel Hernandez, v prihodnosti zagotoviti večjo zaščito. Raper je bil namreč aprila 2020 izpuščen iz zapora, po tem ko so ga leta 2019 aretirali in obsodili v devetih točkah obtožnice, med drugim zaradi izsiljevanja, trgovanja z drogo ter kaznivih dejanj, povezanih s strelnim orožjem, in njegove vpletenosti s tolpo Nine Trey Bloods. Hernandezu so nato skrajšali zaporno kazen, ker je sodeloval z oblastmi pri aretaciji svojih sodelavcev.