Ameriškemu pevcu D4vdu bodo sodili zaradi umora 14-letnice

Ker je tožilstvo po sodničini razsodbi predstavilo dovolj dokazov, se bo moral ameriški pevec D4vd pred poroto braniti obtožb zaradi umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez. Dekle je bilo, preden so njene posmrtne ostanke našli v 21-letnikovem avtomobilu, prijavljeno kot pogrešano. Septembra so mimoidoči zaradi smradu, ki se je širil iz avtomobila, to prijavili policiji, ti pa so v vozilu, ki je bilo registrirano na Davida Burkea, našli njeno razkosano truplo.

D4vd je obtožen umora 14-letnice. FOTO: Profimedia

Kot trdi tožilstvo, naj bi 14-letnica pevcu grozila, da bo javnosti razkrila, da sta bila v romantični zvezi, ta pa se je, ker je bila ona mladoletna, prestrašil, da bo uničila njegovo javno podobo, zato jo je večkrat zabodel, truplo v svoji garaži razkosal in ostanke skril v zapuščeni avtomobil, ki pa je bil registriran nanj.

Pevec najprej ni veljal za osumljenca, saj je bil v času, ko so odkrili truplo, na turneji v drugi zvezni državi, aprila pa so preiskovalci zbrali dovolj dokazov, da so ga aretirali. Burke je pred sodnico zanikal obtožbe in dejal, da ni vedel, da je dekle mladoletno. Na sodišču naj ne bi kazal znakov obžalovanja.