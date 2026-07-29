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Ameriškemu pevcu D4vdu bodo sodili zaradi umora 14-letnice

Los Angeles, 29. 07. 2026 20.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
D4vd

Sodnica Charlaine Olmedo je odločila, da bodo ameriškemu pevcu D4vdu sodili zaradi umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez. Dekle so septembra našli razkosano v vozilu 21-letnika, čigar pravo ime je David Burke, ker naj bi mu grozila, da bo javno razkrila njuno zvezo. Burke je poleg umora obtožen še spolne zlorabe mladoletnice in skrunitve trupla.

Ker je tožilstvo po sodničini razsodbi predstavilo dovolj dokazov, se bo moral ameriški pevec D4vd pred poroto braniti obtožb zaradi umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez. Dekle je bilo, preden so njene posmrtne ostanke našli v 21-letnikovem avtomobilu, prijavljeno kot pogrešano. Septembra so mimoidoči zaradi smradu, ki se je širil iz avtomobila, to prijavili policiji, ti pa so v vozilu, ki je bilo registrirano na Davida Burkea, našli njeno razkosano truplo.

D4vd je obtožen umora 14-letnice.
D4vd je obtožen umora 14-letnice.
FOTO: Profimedia

Kot trdi tožilstvo, naj bi 14-letnica pevcu grozila, da bo javnosti razkrila, da sta bila v romantični zvezi, ta pa se je, ker je bila ona mladoletna, prestrašil, da bo uničila njegovo javno podobo, zato jo je večkrat zabodel, truplo v svoji garaži razkosal in ostanke skril v zapuščeni avtomobil, ki pa je bil registriran nanj.

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Pevec najprej ni veljal za osumljenca, saj je bil v času, ko so odkrili truplo, na turneji v drugi zvezni državi, aprila pa so preiskovalci zbrali dovolj dokazov, da so ga aretirali. Burke je pred sodnico zanikal obtožbe in dejal, da ni vedel, da je dekle mladoletno. Na sodišču naj ne bi kazal znakov obžalovanja.

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Kljub temu da njegovi odvetniki vztrajajo, da tožilstvo nima dovolj dokazov, pa je tožilec Nathan Hochman v izjavi za javnost povedal, da so pred sodnico predstavili le del zbranega dokaznega gradiva, ki ga imajo. Dodal je, da se tožilstvo še ni odločilo, ali bo za obtoženega zahtevalo smrtno kazen. Postopek se bo nadaljeval 31. avgusta, sojenje pa se nato lahko začne v roku 60 dni. Obtoženi ostaja v priporu brez možnosti plačila varščine.

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