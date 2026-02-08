Ameriški deskar za valentinovo brez načrtov, oboževalke: 'Dobro vedeti!'

Jake Pates je 27-letni ameriški deskar, ki je član njihove olimpijske reprezentance, s katero je pripotoval v Italijo. Še preden je prvič zadeskal po beli strmini, pa je na družbenem omrežju delil video, ki je nastal v olimpijski vasi, na njem pa med drugim sporočil: "Mimogrede, 14. 2. sem prost, če se je slučajno kdo spraševal!"
Preprosta objava je takoj sprožila plaz odzivov, od emotikonov in vzklikov do komentarjev, v katerih so ga sledilci spraševali, ali so ga oboževalke že zasule z zasebnimi sporočili, nekateri pa so celo predlagali, da se bodo takoj preselili' v sosednjo sobo.
"Poskrbeli bomo, da bodo vsi za to izvedeli," je zapisal eden od sledilcev, oboževalka pa mu je sporočila: "Kakšno naključje, tudi jaz!" Tretja je dodala: "To je dobro vedeti!" Četrta pa: "Ja, Instagram, zanima me!" Oglasili so se tudi njegovi športni kolegi. Deskar Sam Baumgartner mu je tako sporočil: "Stari, stiskal se boš s svojo olimpijsko medaljo!"
Kdo je Jake Pates?
Jake Pates je 27-letni ameriški deskar na snegu iz Kolorada, ki ima tudi olimpijske izkušnje, saj je tekmoval na zimskih olimpijskih igrah leta 2018. Po hudi poškodbi glave in okrevanju je prestal težko obdobje, kasneje pa se je posvetil ozaveščanju o pretresih možganov in duševnem zdravju športnikov.
Deskanje na snegu je zimski šport, pri katerem deskar na posebnem 'deska' s pripetimi smučarskimi čevlji drsi po pobočju, pokritem s snegom. Uporablja se za spuščanje po hribih, izvajanje trikov in skokov. Šport izvira iz Kalifornije v 1960-ih in je postal olimpijska disciplina na zimskih olimpijskih igrah leta 1998.
Zimske olimpijske igre so mednarodno večšportno tekmovanje, ki poteka vsaka štiri leta za športe, ki se izvajajo na snegu in ledu. Prve zimske olimpijske igre so bile leta 1924 v Chamonixu v Franciji. Na sporedu so discipline, kot so alpsko smučanje, smučarski tek, biatlon, hokej na ledu, umetnostno drsanje, smučarski skoki in deskanje na snegu.
Pretres možganov je blaga oblika travmatske poškodbe možganov, ki nastane zaradi udarca, udarca ali nenadnega premika glave. Simptomi se lahko pojavijo takoj ali pa se razvijejo v nekaj urah ali dneh po poškodbi. Ti lahko vključujejo glavobol, omotico, zmedenost, težave s spominom in ravnotežjem. Čeprav je pretres običajno začasen in ne povzroči dolgotrajne škode, je pomembno, da se po taki poškodbi ustrezno oskrbi in spremlja, saj lahko ponavljajoče se ali nezdravljene poškodbe vodijo do resnejših težav.
