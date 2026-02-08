Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ameriški deskar za valentinovo brez načrtov, oboževalke: 'Dobro vedeti!'

Cortina, 08. 02. 2026 12.59 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Jake Pates

Deskar na snegu Jake Pates, član ameriške olimpijske reprezentance, je na družbenem omrežju delil videoposnetek, ki je nastal v olimpijski vasi, na njem pa je v šali sporočil, da za valentinovo nima načrtov, kar je še posebej pritegnilo oboževalke.

Jake Pates je 27-letni ameriški deskar, ki je član njihove olimpijske reprezentance, s katero je pripotoval v Italijo. Še preden je prvič zadeskal po beli strmini, pa je na družbenem omrežju delil video, ki je nastal v olimpijski vasi, na njem pa med drugim sporočil: "Mimogrede, 14. 2. sem prost, če se je slučajno kdo spraševal!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preprosta objava je takoj sprožila plaz odzivov, od emotikonov in vzklikov do komentarjev, v katerih so ga sledilci spraševali, ali so ga oboževalke že zasule z zasebnimi sporočili, nekateri pa so celo predlagali, da se bodo takoj preselili' v sosednjo sobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Poskrbeli bomo, da bodo vsi za to izvedeli," je zapisal eden od sledilcev, oboževalka pa mu je sporočila: "Kakšno naključje, tudi jaz!" Tretja je dodala: "To je dobro vedeti!" Četrta pa: "Ja, Instagram, zanima me!" Oglasili so se tudi njegovi športni kolegi. Deskar Sam Baumgartner mu je tako sporočil: "Stari, stiskal se boš s svojo olimpijsko medaljo!"

Kdo je Jake Pates?

Jake Pates je 27-letni ameriški deskar na snegu iz Kolorada, ki ima tudi olimpijske izkušnje, saj je tekmoval na zimskih olimpijskih igrah leta 2018. Po hudi poškodbi glave in okrevanju je prestal težko obdobje, kasneje pa se je posvetil ozaveščanju o pretresih možganov in duševnem zdravju športnikov.

Razlagalnik

Deskanje na snegu je zimski šport, pri katerem deskar na posebnem 'deska' s pripetimi smučarskimi čevlji drsi po pobočju, pokritem s snegom. Uporablja se za spuščanje po hribih, izvajanje trikov in skokov. Šport izvira iz Kalifornije v 1960-ih in je postal olimpijska disciplina na zimskih olimpijskih igrah leta 1998.

Zimske olimpijske igre so mednarodno večšportno tekmovanje, ki poteka vsaka štiri leta za športe, ki se izvajajo na snegu in ledu. Prve zimske olimpijske igre so bile leta 1924 v Chamonixu v Franciji. Na sporedu so discipline, kot so alpsko smučanje, smučarski tek, biatlon, hokej na ledu, umetnostno drsanje, smučarski skoki in deskanje na snegu.

Pretres možganov je blaga oblika travmatske poškodbe možganov, ki nastane zaradi udarca, udarca ali nenadnega premika glave. Simptomi se lahko pojavijo takoj ali pa se razvijejo v nekaj urah ali dneh po poškodbi. Ti lahko vključujejo glavobol, omotico, zmedenost, težave s spominom in ravnotežjem. Čeprav je pretres običajno začasen in ne povzroči dolgotrajne škode, je pomembno, da se po taki poškodbi ustrezno oskrbi in spremlja, saj lahko ponavljajoče se ali nezdravljene poškodbe vodijo do resnejših težav.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
jake pates deskar na snegu zimske olimpijske igre objava valentinovo

Na odprtju OI imela pomembno vlogo tudi DiCapriova Vittoria Ceretti

Gordon Ramsay po razvpiti poroki: Z njimi smo ravnali kot s kraljevo družino

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
08. 02. 2026 14.14
kaj imamo mi s tem aberveznikom, da mormo to vedt?
Odgovori
0 0
medŠihtom
08. 02. 2026 14.21
a še sam ne veš zakaj si kliknil?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527