Ameriški glasbenik umrl med nastopom

71-letni ameriški glasbenik David Olney je v soboto zvečer nastopil v Santa Rosa Beachu na Floridi, kjer je zaradi srčne kapi umrl na odru, poroča BBC.

"Olney je bil ravno sredi tretje pesmi, ko se je ustavil, se opravičil in zaprl oči," je na Facebooku zapisala Amy Rigby, glasbenica, ki je bila takrat na odru. "David se je ustavil, rekel 'oprostite', nato pa se je z brado naslonil na prsi," je Davidove zadnje trenutke opisal glasbenik Scott Miller, ki je prav tako nastopal ob Olneyu. Povedal je še, da so ga po kapi takoj začeli oživljati, na pomoč so prihiteli tudi reševalci, a je bilo žal prepozno. "Svet je izgubil dobrega človeka. Vendar imamo še vedno njegove pesmi. In še vedno navdihuje. In vedno bo. Počivaj v miru," je še dodal Scott.