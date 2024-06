'Ameriški idiot' o srečanju s princem: Nisem vedel, ali se moram prikloniti

Travis Kelce je imel nedavno čast spoznati britanskega prestolonaslednika princa Williama . O srečanju s članom kraljeve družine in njegovima otrokoma princem Georgeem in princeso Charlotte je športnik spregovoril v najnovejši epizodi svojega podkasta. Poslušalcem je zaupal, da ni vedel, kako se mora v prisotnosti članov kraljeve družine obnašati.

"(Princ, op. a.) je bil tam z malim Georgeem in Charlotte. Čudovito jih je bilo spoznati. Nisem bil prepričan, ali bi se moral prikloniti ali biti ameriški idiot in se z njimi rokovati ter reči: 'Hej, kolega'," je dejal in poudaril, da sta s Taylor želela biti spoštljiva. Tako Travis kot njegov starejši brat Jason sta pohvalila Williamove starševske prijeme, predvsem dejstvo, da je svojim otrokom dovolil prosto govoriti.

Člani kraljeve družine so uživali v prvem izmed številnih koncertov, ki jih bo zvezdnica izvedla v Londonu junija in avgusta. V koncertu so uživali tudi zvezdniki Tom Cruise, Mila Kunis in Ashton Kutcher. Tam so bili tudi brat Travisa Kelceja s soprogo, zvezdnica serije Bridgerton Nicola Coughlan in manekenka Cara Delevigne.