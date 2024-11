Ameriški igralec in filmski ustvarjalec Danny DeVito dopolnil 80 let

OGLAS

Danny DeVito je dopolnil častitljivih 80 let, a je še vedno dejaven v filmskem in gledališkem svetu. Po poročanju tujih medijev je nazadnje na odru nastopil s svojo najstarejšo hčerko, 41-letno Lucy. Na Broadwayu sta skupaj zaigrala v komediji I Need That. V svoji dolgi hollywoodski karieri je igralec italijansko-albanskega rodu svoje največje uspehe žel prav s komedijami, kot so filmi Dvojčka, Junior in Kdo bo koga. Vse od leta 2006 nastopa tudi v črni humoristični seriji It's Always Sunny in Philadelphia. Letos ga je mogoče videti tudi v družinski komediji A Sudden Case of Christmas, kjer je prav tako zaigral skupaj s hčerko Lucy.

Danny DeVito je dopolnil častitljivih 80 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Novopečeni 80-letnik se je rodil leta 1944 v obalnem mestu Asbury Park, južno od New Yorka, v ameriški zvezni državi New Jersey. Njegova prva služba je bila pomočnik v zabaviščnem parku na plaži, a že takrat je navdušeno obiskoval kinematografe. Pot do lastnega filmskega ustvarjanja ga je vodila po ovinku, prek sestrinega frizerskega salona. Zaradi tega je najprej obiskoval vizažistične tečaje, šele nato so sledili tečaji igre. V času študija si je mladi DeVito v New Yorku stanovanje delil s svojim študentskim prijateljem Michaelom Douglasom.

Igralec, ki je visok le 1,5 metra, na odru z Arnoldom Schwarzeneggererjem. FOTO: Profimedia icon-expand

In prav Douglas ga je leta 1975 pripeljal iz New Yorka v Los Angeles, da bi zaigral v psihološki drami Let nad kukavičjim gnezdom z Jackom Nicholsonom v glavni vlogi. DeVito je v filmu upodobil bolnika Martinija in ta vloga je postala njegova odskočna deska za hollywoodsko kariero. Sledili so najprej televizijska serija Taksi (1978 do 1982), kjer mu je vloga dispečerja Louieja De Palme prinesla zlati globus in emmyja, ter pustolovski film Lov na zeleni diamant (1984) z Douglasom in Kathleen Turner. Nato se je začela njegova bogata igralska kariera.