Ameriški igralec Martin Sheen praznuje 80 let

Martin Sheense je rodil leta 1940 kot Ramon Gerardo Antonio Estevez imigrantskim staršem v mestu Dayton v Ohiu. Bil je sedmi od desetih otrok. Kot filmski igralec je nase opozoril v filmih The Subject Was Roses (1968) in Badlands (1973), leta 1979 pa zaslovel v filmu Apokalipsa zdaj. Pozneje je zaigral v skoraj 70 filmih, med drugim vWall Street(1987), Gandhi(1982), Ameriški predsednik (1995), Ujemi me, če me moreš(2002) in drugih.